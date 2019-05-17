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Где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет: Инфографика

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Инфографика создана по данным Госстата, без учета временно оккупированной АР Крым и зоны проведения ООС.
В 2019 году зарплатный долг составил 2 млрд 645 млн 100 тыс грн
В 2019 году зарплатный долг составил 2 млрд 645 млн 100 тыс грн
depositphotos.com

В основном за последние 5 лет долги по зарплате в Украине в основном росли. Так, в 2014 году задолженность в общем по стране составляла 753 млн грн, а на 2015 год выросла на 75% и уже составила 1 млрд 320 млн 100 тыс грн, передает Слово и дело. 

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В 2016 году рост задолженностей достиг +43% - до 1 млрд 880 млн 800 тыс грн, а 2017 стал единственным годом, когда долги не выросли, а снизились – на 4,8% до 1 млрд 791 млн грн.

В 2018 году долг преодолел 2 млрд грн (+32%), а по состоянию на 1 января 2019 года зарплатный долг в стране составил 2 млрд 645 млн 100 тыс грн.

Больше всего за период с 2014 по 2019 года задолжали жителям Луганской области, хотя в этом году они немного сократились - с 505 млн грн в январе до 457 млн грн в апреле, а Донецкая область заняла первое место. 

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Пятерка областей с самыми большими задолженностями по зарплате в 2019 году:

  1. Донецкая область
  2. Луганская область
  3. Сумская область
  4. Харьковская область
  5. Днепропетровская область

Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области имеют самые маленькие долги по зарплате, однако и являются областями, в которых нет крупных предприятий и в целом с рабочими местами большие трудности, из-за чего люди массово едут на заработки за границу.

На 2019 год в Украине больше всего зарплаты должны в Донецкой и Луганской областях
На 2019 год в Украине больше всего зарплаты должны в Донецкой и Луганской областях
Слово и дело

Ранее сообщалось, что делать и куда обращаться, если на работе не выплатили зарплату. Специалисты советуют требовать зарплату в письменной форме.

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Теги: зарплата в украине, зарплатный долг, невыплата зарплаты, задолженность по выплате зарплаты
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