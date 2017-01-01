Врачам снова повысили зарплаты: Кому и на сколько

Повышение произойдет из-за надбавок за особые условия труда.

При этом надбавка не может составлять меньше ранее установленных 15% flickr.com

На заседании правительства чиновники приняли изменения в существующий порядок начисления медикам надбавок за особые условия труда, поэтому теперь украинские врачи и медсестры, работающие в домах престарелых и схожих по сути учреждениях, смогут рассчитывать на повышение зарплат, передает UBR.

Читай также: Бесплатное лекарство по 1 грн: Новая схема обмана болеющих украинцев

Новый документ предусматривает увеличение надбавки до 50%, когда как согласно принятого еще в 2010 году положения, им могут доплачивать до 15% от должностного оклада, то новый документ

Однако, уточняется, что эта цифра не является обязательной для исполнения - проект правительственного постановления предусматривает лишь право руководителя медучреждения установить доплату в указанных пределах.

Только при условии, что общий фонд оплаты труда не вышел за утвержденные рамки. При этом надбавка не может составлять меньше ранее установленных 15%.

Читай также: В Украине бесплатная диагностика не заработает с 1 июля – НЗСУ

Новое правило распространяется на "профессионалов, специалистов с высшим медицинским образованием со степенью магистра, бакалавра, младшего бакалавра (врачей, специалистов с базовым и неполным высшим медобразованием), а также младших медсестер по уходу за больными, которые работают в домах-интернатах для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью, гериатрических пансионатов, психоневрологических интернатах и т.д.", - указано в проекте.

Ранее сообщалось, что украинцы потратили на лекарства около 7 млрд грн за месяц. За год украинцы увеличили траты на здоровье на 14,6%.