Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В апреле сократилось количество получателей субсидии

Комментариев: 1
Средний размер субсидии увеличился до 409,8 грн.
Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн
Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн
depositphotos.com

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на апрель 2019 года количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в Украине по состоянию на апрель сократилось до 4033,8 млн домохозяйств, передает УНН. 

Читай также: Правительство Гройсмана: Что стало лучше за последние 3 года - инфографика

Так, средний размер субсидии увеличился на 32,3% по сравнению с прошлым годом – до 409,8 грн. В январе-апреле 2019 года за субсидиями обратилось 7,5 млн домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле 2018 года. Назначены в течение этого периода субсидии были 9,6 млн домохозяйствам.

По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось на 23,8%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, в соответствующем периоде 2018 года - 531,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд хочет закрыть отделения по всей территории Украины. ПФ хочет оставить только главные управления на уровне областей.

Поделись:
Теги: субсидии, монетизация субсидии, субсидианты, получатели субсидии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.05.2019, 16:13
Оценка:  0
гость
Сделайте нормальным платёж за коммуналку, и засуньте себе эти подачки в очко.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь