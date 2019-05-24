Названа дата окончания льгот по растаможке: У водителей есть 90 дней

В ГФС рассказали, какими будут новые штрафы.

Государственная фискальная служба сообщила, что Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 года введение в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, и разъяснила, как будут действовать новые санкции.

Читай также: В Европе продают все меньше бензиновых авто: Предпочитают электрокары

Уже с 22 августа в силу вступят новые санкции, в которых указано, что в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс грн или конфискация таких авто.

При превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения штрафы такие же: превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс грн или конфискация.

Читай также: За что украинцам будут выдавать 1400 грн в час: Новая схема афер

Также, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс грн.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести льготы при растаможке еврономеров. Льготы введут для некоторых категорий граждан.