У киевлянки украли почти 300 тыс грн с помощью сим-карты: Как уберечься

Эксперты рассказали, как обезопасить свои банковские счета.

Киевлянка Анна Карачинцева стала жертвой аферистов в то время, пока находилась за границей. Мошенники сняли с ее счетов 285 тыс грн, получив доступ к сим-карте и заблокировав ее, передает Сегодня.

Читай также: Все о махинациях на рынке недвижимости: Как уберечься

"Все мои деньги были выведены с 3.00 до 4.00 ночи по киевскому времени. Это больше 200 тысяч гривен. Я получаю только ответ – все, уже ничего сделать нельзя. Деньги ушли", – рассказала пострадавшая.

На пост Анны откликнулась и Алина Нуженко, которую также обманули аферисты, оформив на ее карту онлайн-кредит.

"Там сумма относительно небольшая. Там порядка 15 тысяч, но там проценты", – рассказала она.

Читай также: Почему нельзя покупать дешевые туры: Мошенничество в Украине-2019

Алина подозревает, что мошенники через SIM-карту взломали электронную почту, где хранились документы и затем оформили кредит.

Обе женщины обратились в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по статье "мошенничество".

"Следователи направили поручение в департамент киберпреступности для установления всех фактов того, как именно было содеяно это мошенничество, а также в банковское учреждение. Банк не имеет права на период досудебного расследования начислять проценты и требовать уплаты кредита", – сообщил представитель Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин.

Читай также: Как аферисты "зарабатывают" на банкротствах

Специалисты утверждают, что если в телефоне пропадает сигнал, вполне вероятно, что именно в этот момент SIM-карту взломали. Пользователю необходимо срочно обратиться к мобильному оператору, а затем – в банк.

Начальник управления финансово-экономической безопасности банка ПУМБ Тарас Базир рассказал, как гарантированно обезопасить свою "симку".

"Если у вас не контрактный номер – перевести на контракт с запретом изменения SIM‑карты или каких‑либо действий по вашему телефону от других – третьих – лиц. Это, по крайней мере, будет гарантией того, что ваш финансовый телефон не заменят без вас", – отметил он.

Читай также: Как аферисты "разводят" украинцев с авто: ТОП-5 схем

Специалисты также подчеркивают, что система безопасности банков с надежной репутацией сразу заблокирует мошеннические операции.

Ранее сообщалось, что разоблачена новая схема обмана болеющих украинцев: как в Украине продают бесплатные лекарства по 1 грн. Как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.