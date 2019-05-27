Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У киевлянки украли почти 300 тыс грн с помощью сим-карты: Как уберечься

Комментариев: 4
Эксперты рассказали, как обезопасить свои банковские счета.
Система безопасности банков с надежной репутацией сразу заблокирует мошеннические операции
Система безопасности банков с надежной репутацией сразу заблокирует мошеннические операции
depositphotos.com

Киевлянка Анна Карачинцева стала жертвой аферистов в то время, пока находилась за границей. Мошенники сняли с ее счетов 285 тыс грн, получив доступ к сим-карте и заблокировав ее, передает Сегодня. 

Читай также: Все о махинациях на рынке недвижимости: Как уберечься

"Все мои деньги были выведены с 3.00 до 4.00 ночи по киевскому времени. Это больше 200 тысяч гривен. Я получаю только ответ – все, уже ничего сделать нельзя. Деньги ушли", – рассказала пострадавшая.

На пост Анны откликнулась и Алина Нуженко, которую также обманули аферисты, оформив на ее карту онлайн-кредит.

"Там сумма относительно небольшая. Там порядка 15 тысяч, но там проценты", – рассказала она. 

Читай также: Почему нельзя покупать дешевые туры: Мошенничество в Украине-2019

Алина подозревает, что мошенники через SIM-карту взломали электронную почту, где хранились документы и затем оформили кредит.

Обе женщины обратились в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по статье "мошенничество".

"Следователи направили поручение в департамент киберпреступности для установления всех фактов того, как именно было содеяно это мошенничество, а также в банковское учреждение. Банк не имеет права на период досудебного расследования начислять проценты и требовать уплаты кредита", – сообщил представитель Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин. 

Читай также: Как аферисты "зарабатывают" на банкротствах

Специалисты утверждают, что если в телефоне пропадает сигнал, вполне вероятно, что именно в этот момент SIM-карту взломали. Пользователю необходимо срочно обратиться к мобильному оператору, а затем – в банк.

Начальник управления финансово-экономической безопасности банка ПУМБ Тарас Базир рассказал, как гарантированно обезопасить свою "симку".

"Если у вас не контрактный номер – перевести на контракт с запретом изменения SIM‑карты или каких‑либо действий по вашему телефону от других – третьих – лиц. Это, по крайней мере, будет гарантией того, что ваш финансовый телефон не заменят без вас", – отметил он. 

Читай также: Как аферисты "разводят" украинцев с авто: ТОП-5 схем

Специалисты также подчеркивают, что система безопасности банков с надежной репутацией сразу заблокирует мошеннические операции.

Ранее сообщалось, что разоблачена новая схема обмана болеющих украинцев: как в Украине продают бесплатные лекарства по 1 грн.  Как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.

Поделись:
Теги: обман, афера, аферисты, мошенничество, мошенники, банковская карта, афера с банковской картой, мошенничество с банковскими картами, сим-карта, афера с сим-картами
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    27.05.2019, 13:08
Оценка:  0
COZEL
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ДЕРЖАТЬ ДОМА ДЕНЬГИ, НА ДЕПОЗИТ, С КОТОГО ТЫ МОЖЕШЬ СНЯТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ДА ТАМ МАЛО ПРОЦЕНТОВ, НО ТЫ СОХРАНЯЕШЬ ДЕНЬГИ, А НЕ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ НА ДЕПО)) ТОЛЬКО ЧТО БЫ ОНИ НЕ СВЕТИЛИСЬ НА КАРТЕ, А ВЫВОДИЛ НА КАРТУ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО С ТВОЕГО ПОЖЕЛАНИЯ
COZEL    27.05.2019, 13:05
Оценка:  0
COZEL
ЕДИНСТВЕННЫЙ СОВЕТ, НЕ ДЕРЖАТЬ МНОГО ДЕНЕГ НА КАРТЕ, Я ТАК ДЕЛАЮ, НАДО, ЗАВЕДИ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО И РАСПЛАТИСЬ И ФСЕ, ПРОВЕРЕНО ))))
гость  (аноним)  27.05.2019, 12:21
Оценка:  0
гость
пока законом не обяжут банки и кредитные шарашки безусловно и немедленно возмещать ущерб жертвам таких мошенничеств - эта лабуда не прекратиться!
гость  (аноним)  27.05.2019, 12:06
Оценка:  +1
гость
Ой, я обращалась в эту киберполицию. У меня сложилось впечатление, что они сотрудничают с этими ворами.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь