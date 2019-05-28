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Российские аферисты продают "бесплатный спутниковый интернет" в Украине

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Мошенники заманивают предложением о чудо-роутере, который может работать без связи со спутниками.
Спутник связи Вооруженных сил США MILSTAR
Спутник связи Вооруженных сил США MILSTAR
ru.wikipedia.org/wiki/Спутник_связи

В Украине появились аферисты, которые продают украинцам бесплатный спутниковый интернет за 699 грн, обещая нулевую абонентскую плату, передает UBR со ссылкой на InternetUA. Мошенники развернуть целую рекламную кампанию из десятков объявлений, ведущих на сомнительные сайты по продаже "соответствующих устройств". Кроме того, работаю в сети Facebook. 

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Мошенники работают как минимум на двух сайтах в интернете, которые маскируются под интернет-магазин некой компании Tenda Global. На них предлагается перейти на якобы "бесплатный, безлимитный, высокоскоростной спутниковый интернет от Tenda Global, который уверенно работает в любой точке Украины". Но для этого предлагается купить Wi-Fi роутер Tenda Global.

Аферисты утверждают, что чудо-роутер позволит пользователям подключаться к интернету без SIM-карты и без абонентской платы "в любом месте, где есть электрическая розетка".

Отмечается, что аферисты обещают также доступ к сайтам, заблокированным Роскомнадзором. Последнее явно указывает на то, откуда в Украине появились эти злоумышленники, заключают в издании. 

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Мошенники не указывают даже, что для работы спутникового интернета необходима спутниковая тарелка. Интересно, что даже используемый мошенниками в рекламе роутер Tenda N-300 не является устройством для приема сигнала от спутника.

Журналисты связались с аферистами под предлогом совершить покупку. Всю представленную в рекламе информацию им подтвердили, но ответить на то, каким образом обычный WiFi-роутер может принимать спутниковый сигнал, журналистам так и не смогли.

Компания Tenda действительно существует и действительно разрабатывает телекоммуникационное оборудование, однако называется она Tenda Technology и не предлагает роутеры для спутниковой связи.

Ранее сообщалось, что журналисты выяснили новую схему обмана болеющих украинцев с помощью продажи бесплатного лекарства по 1 грн, а также как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.

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Теги: афера, аферист, мошенничество, мошенники, поддельный сайт, фейковый сайт, развод, кидалово
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.05.2019, 16:29
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Бесплатное за деньги это так по украински.Ну а к сайтам доступ к которым закрыт роскомнадзором у украинцев повышенный интерес, потому и прилепили его для звучности аферы.Возьмите хотя бы выгребную яму цензор.нет
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