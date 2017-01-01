Новый закон о зеленой энергии: Как установить и сколько можно заработать

Только в первом квартале 2019 года 1400 домохозяйств установили частные солнечные электростанции.

В Украине уже более 1400 домохозяйств установили частные СЭС Getty Images

До конца 2019 года стоимость 1 кВт за час по "зеленому" тарифу от частных СЭС составляет 0,18 евро (около 6 грн), уже с 2020 по 2024 год стоимость снизится до 0,16 евро, а с 2025 по 2030 – до 0,14 евро.

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Финансы рассказали, как установить свою станцию выработки альтернативной энергии и сколько на этом можно заработать.

Максимально возможная мощность частных СЭС равняется 30 кВт, что сперва требует много инвестиций. Однако, чем больше мощность, тем дешевле обойдется установка 1 кВт за час.

Установка СЭС и подключение СЭС состоит из 4 этапов.

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Первый этап

Перед установкой солнечных панелей нужно обратиться в облэнерго по месту жительства. Для этого нужен пакет документов:

Паспорт;

ИНН;

Документ о собственности на дом и участок;

План участка со всеми объектами и коммуникациями.

Установление энерголинии занимает приблизительно две недели, за которые монтажники протягивают новые кабеля, устанавливают трехфазные счетчики и дают напряжение 380 В. За эту работу нужно заплатить около 25 тыс грн.

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Второй этап

На данной этапе проходит выбор и покупка солнечных панелей и оборудования к ним, выбор места и прочее. Устанавливать панели лучше на южных частях дома.

Отмечается, что по новому закону устанавливать панели на земле запрещено. Однако, устанавливать, например, каркасы на своем участке никто не запрещал.

Все начальные инвестиции в СЭС (мощностью в 25 кВт), включая не только солнечные панели, но и инвенторы, кабеля, автоматы и прочее оборудование, придется потратить около 23 тыс долларов.

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Третий этап

После установки панелей следует оформить зеленый тариф (поставить на учет придется энергию и ту, которая продается, и ту, которая потребляется). В облэнерго снова нужно подать следующие документы:

Заявление-сообщение (заявление на "зеленый" тариф);

Паспорта на солнечные панели, инвенторы и остальное оборудование;

Линейная схема подключения.

Облэнерго выдает двунаправленный счетчик, который в течение 3 дней установит бригада за 13 800 грн.

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Четвертый этап

Последним этапом будет открытие счета в банке и подписание договора с облэнерго на покупку-продажу электроэнергии.

Весь описанный процесс занимает приблизительно 4 с половиной месяца (включая постройку новых каркасов).

Окупаемость

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Чем больше мощность станции, тем дешевле установка 1 кВт и меньший период окупаемости. Окупаемость очень приблизительна и зависит от многих факторов, например, количества солнечных дней, процент потерь генераций от перегрева панелей, их загрязненности, количества потребленной энергии, и прочее.

Финансы рассчитали, что установка СЭС 5кВт окупит себя приблизительно за 8,44 года, установка 10кВт – за 7,18 года, 20 кВт – 5,04 года, а 30кВт – за 4,9 года.

Окупаемость СЭС Финансы

Приблизительную окупаемость СЭС можно рассчитать, воспользовавшись специальным калькулятором на сайте Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (ссылка "Калькулятор для частной СЭС").

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25 апреля 2019 парламент проголосовал за изменения в закон "Об альтернативных источниках энергии". В одной из поправок говорится, что по "зеленому" тарифу можно продавать только ту энергию, которая:

генерируется станциями частных хозяйств мощностью не выше 50 кВт;

производится солнечными панелями, установленными на крышах и / или фасадах зданий и других капитальных сооружений.

С одной стороны, новый закон позволяет увеличить максимальную мощность частных СЭС с 30 до 50 кВт, а с другой - запрещает использовать каркасы с панелями на земле. Он начнет действовать с 1 января 2020 года, но солнечных установок, введенных в эксплуатацию до этой даты, закон не коснется.

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"Возможность монтировать солнечные панели на земельных участках остается. Но металлоконструкции, на которых это будет сделано, придется регистрировать как капитальные сооружения", - отмечают в компании Правильное энергопитания.

Ранее сообщалось о королях солнца и ветра: как политики и бизнесмены открывают электростанции по “зеленому тарифу“. Украинские политики и бизнесмены наращивают мощности под выгодный “зеленый тариф“.