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Успеть до ночи 31 мая: Ryanair распродает 100 тыс билетов от 9,99 евро

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Акционное предложение действует только сутки.
Акция распространяется только на билеты в период летних отпусков
Акция распространяется только на билеты в период летних отпусков
flickr.com

Самолеты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair летают только из Киева, Львова, Харькова и Одессы. В этот раз они решили объявить суточную распродажу дешевых авиабилетов на разные направления по цене от 9,99 евро - только до конца суток 31 мая, передает Сегодня. 

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По условиям компании акция касается не всех путешествий, а только тех, которые будут осуществляться в период с 31 мая по 30 сентября. То есть, в период летних отпусков.

Например, из киевского "Борисполя" за 9,99 евро (меньше 300 гривен) можно улететь в польский город Быдгощ, за 19 евро – в Варшаву, а за 28 – в Берлин.

Полный перечень акционных маршрутов и доступных дат можно посмотреть на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Ryanair увеличивает частоту полетов в Украину. В сезоне зимней навигации 2019/2020 ирландский лоукостер увеличит частоту маршрутов по нескольким направлениям из Украины.

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Теги: Ryanair, акция, акционное предложение, лоукостер, дешевые авиабилеты
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