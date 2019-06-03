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Средний платеж за коммуналку весной уменьшился вдвое

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В апреле средняя семья заплатила 1,2 тысячу гривен за коммунальные услуги и частично погасила долги за зиму.
В апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн
В апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн
Корреспондент.net

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составила 63,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. 

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По данным статистического ведомства, на конец апреля 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 29,5 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 19,3 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,6 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвед - 3,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электрической энергии - 5,8 млрд грн 

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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 года составили 1191,9 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн),  феврале (2660,6 грн) и марте (2296,5 грн).

В апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн (159,9% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,3 млрд грн (120,6%).

Ранее сообщалось, что Госстат назвал долю коммуналки в расходах граждан. Зимой доля коммунальных услуг в месячных расходах украинцев в среднем составила до 13,7% или 1080 гривен.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, тарифы на воду, тарифы на газ
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Комментариев (1)
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Huper!    03.06.2019, 10:52
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Huper!
К чему вы это пишите? Ну как бы логично, что без отопления меньше будет, в чем новость то? Или это для Зебилов инфа что коммуналка уменьшилась?))
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