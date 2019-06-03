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Выпускной-2916: Во сколько обойдутся платья и костюмы в этом году

Комментариев: 2
Девушки все реже покупают платья на выпускной.
Выпускницы все чаще предпочитают не покупать платья специально на выпускной
Выпускницы все чаще предпочитают не покупать платья специально на выпускной
flickr.com

Сегодня рассказали, во сколько украинским студентам обойдутся праздничные костюмы и платья. Маргарита Олейникова отложила на платье 7 тыс грн и пошла покупать его в один из киевских торговых центров. 

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“Я очень люблю красный. Мне кажется, он очень мне идет“, – говорит девушка, но красное платье откладывает – в фасоне не хватило “чего-то необычного“.

Пока Маргарита рассматривает другие платья, журналисты узнали о ценах. Продавцы свой товар нахваливают и уверяют, что в этом году цены на наряды не повышали.

“У нас очень большой выбор, и сейчас у нас акции. Можно купить с большой скидкой красивые, модные, стильные платья. Цены не завышаем, экономическая ситуация в принципе одинаковая в нашей стране. Повышения цен не было. Будем готовы к большому количеству покупателей“, – рассказывает продавщица Леся Карпюк. 

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Платья по акционной цене продают от 2 тыс грн, а за новую коллекцию просят от 7 тыс до 15 тыс грн. Мужчинам повезло больше – за костюмы просят от 2 тыс до 4 тыс грн.

Однако, чтобы сэкономить, выпускницы все чаще отказываются покупать наряды на один вечер и берут платья в аренду.

“Планирую выбрать что-то легкое, недорогое. И покупать однозначно не буду. Я возьму в аренду, потому что понимаю, что больше это платье не надену“, – говорит выпускница Катерина Семиренко. 

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Парни еще скромнее. Например, Никита Супруненко собирается просто надеть черные брюки и белую рубашку.

Эксперты советуют модникам не забывать о сдержанности, даже если хочется выделиться из толпы. Допустимо умеренное использование жемчуга, кружев и эффекта обнаженного тела. Но при выборе нарядов, в первую очередь, нужно обращать внимание на особенности фигуры и цветовую гамму. 

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“Например, есть платье с эффектом голого тела. В таком случае нужно следить, чтобы нижний слой материала был по цвету максимально приближен к тону кожи. Потому что бывает так, что девушка немного подзагорела, а платье подобрала на тон‑два светлее, либо наоборот“, – говорит стилистка Юлия Цыганенко.

Ранее сообщалось, как помочь своему ребенку правильно выбрать профессию. Специальность нужно выбирать исходя из предпочтений ребенка и востребованности на рынке труда.

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Теги: выпускной, выпускной вечер, стоимость платья на выпускной, стоимость платья в украине, стоимость костюма, выпускной 2019
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.06.2019, 16:54
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гость
у бигмира белка хапает
Nikolas_Adver    03.06.2019, 16:45
Оценка:  0
Nikolas_Adver
Выпускной-2916
надеюсь, доживу)))
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