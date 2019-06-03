Выпускной-2916: Во сколько обойдутся платья и костюмы в этом году

Девушки все реже покупают платья на выпускной.

Выпускницы все чаще предпочитают не покупать платья специально на выпускной flickr.com

Сегодня рассказали, во сколько украинским студентам обойдутся праздничные костюмы и платья. Маргарита Олейникова отложила на платье 7 тыс грн и пошла покупать его в один из киевских торговых центров.

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“Я очень люблю красный. Мне кажется, он очень мне идет“, – говорит девушка, но красное платье откладывает – в фасоне не хватило “чего-то необычного“.

Пока Маргарита рассматривает другие платья, журналисты узнали о ценах. Продавцы свой товар нахваливают и уверяют, что в этом году цены на наряды не повышали.

“У нас очень большой выбор, и сейчас у нас акции. Можно купить с большой скидкой красивые, модные, стильные платья. Цены не завышаем, экономическая ситуация в принципе одинаковая в нашей стране. Повышения цен не было. Будем готовы к большому количеству покупателей“, – рассказывает продавщица Леся Карпюк.

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Платья по акционной цене продают от 2 тыс грн, а за новую коллекцию просят от 7 тыс до 15 тыс грн. Мужчинам повезло больше – за костюмы просят от 2 тыс до 4 тыс грн.

Однако, чтобы сэкономить, выпускницы все чаще отказываются покупать наряды на один вечер и берут платья в аренду.

“Планирую выбрать что-то легкое, недорогое. И покупать однозначно не буду. Я возьму в аренду, потому что понимаю, что больше это платье не надену“, – говорит выпускница Катерина Семиренко.

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Парни еще скромнее. Например, Никита Супруненко собирается просто надеть черные брюки и белую рубашку.

Эксперты советуют модникам не забывать о сдержанности, даже если хочется выделиться из толпы. Допустимо умеренное использование жемчуга, кружев и эффекта обнаженного тела. Но при выборе нарядов, в первую очередь, нужно обращать внимание на особенности фигуры и цветовую гамму.

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“Например, есть платье с эффектом голого тела. В таком случае нужно следить, чтобы нижний слой материала был по цвету максимально приближен к тону кожи. Потому что бывает так, что девушка немного подзагорела, а платье подобрала на тон‑два светлее, либо наоборот“, – говорит стилистка Юлия Цыганенко.

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