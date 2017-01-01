За то, чтобы узнать курс валют девушка "отдала" 3300 долл: Новая афера

Полиция уже задержала мошенника.

В Киеве словили мошенника, который под видом обмена денег предоставил девушке “информационные услуги“ и забрал 87 тыс грн, передает ТСН. Журналист разузнали, кто организовал мошенническую схему и как долго работали два парня.

Читай также: Бесплатное лекарство по 1 грн: Новая схема обмана болеющих украинцев

Алиса Чумак нашла в интернете киоск по обмену денег с вывеской “государственные лотереи“. Она отдала в окошко 3300 долларов, на что услышала, что почти 90 тыс уже готовы.

“Он проверил все деньги, которые я ему дала. У него там есть и счетная машинка. Потом дал мне две бумажки, в которых я поставила подпись. На самом деле, такую сумму в банке получить трудно. Потому что надо заказывать деньги заранее, а мне нужно было сейчас“, - говорит Алиса.

Весь процесс мошенничества продлился минут 10.

Читай также: Заместители генпрокурора и нардеп БПП инсценировали смерть афериста

“Вот такую бумажку я подписала“, - говорит Алиса.

В договоре ручкой было дописано о том, что он является ничем иным, как “информационным“. Алиса ждать не стала и вызвала полицию и родителей.

“Как правило, когда меняем доллары – не читаем. Один листок он забрал, а другой – ей. Она говорит: “А гривны?“. Он: “Какие гривны? Вы мне уже все заплатили. Я вам ничего не должен“, - рассказывает отец обманутой.

Доллары забрать не успели, хотя парень внутри тоже позвал на помощь. Мужчина представился адвокатом предпринимателя, которому КГГА разрешила вести здесь деятельность. Он убеждает, что действовали законно.

Читай также: Российские аферисты продают “бесплатный спутниковый интернет“ в Украине

“Вот такие информационные услуги были предоставлены, но так понимаю - что-то не понравилось. Кстати, есть договор - там все указано“, - говорит адвокат предпринимателя киоска.

В договоре говорится, что девушка за 87 тысяч гривен получила информацию о курсе валют, а деньги - не возвращаются. Тот, кто девушку якобы “проинформировал“, говорить отказался.

Журналисты выяснили, что мужчину зовут Максим, ему 26 лет и он приехал в Киев из Луганщины. Якобы обменник открыл только сегодня частный предприниматель Рожков Евгений из Алчевска. Отмечается, в соглашении менеджер подписался его фамилией, а печать поставил из Харькова.

Следователи открыли производство по факту мошенничества и ничего более не комментируют. Парня из киоска задержали. Ему грозит штраф или три года тюрьмы.

Когда вернут потерпевшей деньги - неизвестно. Будет решать суд.

Ранее сообщалось, что у киевлянки украли почти 300 тыс грн с помощью сим-карты. Эксперты рассказали, как обезопасить свои банковские счета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.