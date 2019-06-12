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Люди платят, а водители воруют: Почему проезд в Киеве по 8 грн

Комментариев: 1
Очевидец снял видео того, как водители столичного автобуса сливали бензин.
В Киеве водители общественного автобуса сливают бензин
В Киеве водители общественного автобуса сливают бензин
facebook.com/pg12

Водители общественного транспорта в Киеве сливали бензин с автобуса, пока тот не ходил на рейсе. В свою очередь, мужчины заверили очевидца, что бензин не является государственным. Видео очевидца опубликовала группа Типичный Киев в Facebook.

Очевидец: Зачем вы сливаете государственный бензин?

Водители: А он не государственный.

Очевидец: А чей?

Водители: Это свое.

Смотри видео с места событий

Ранее сообщалось, что из луганской воинской части списали топливо на 1,5 млн грн. Из воинской части Луганской области незаконно списали 70 тонн топлива.

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Теги: коррупция, коррупция в Украине, слив бензина, слив топливо, казенный бензин, воровство на предприятии, киевский общественный транспорт, общественный транспорт киева
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
CasperW    12.06.2019, 17:38
Оценка:  +1
CasperW
Мой адрес не дом и не улица
Совок рассыпался а менталитет не искоренили.
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