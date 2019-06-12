Люди платят, а водители воруют: Почему проезд в Киеве по 8 грн
Очевидец снял видео того, как водители столичного автобуса сливали бензин.
Водители общественного транспорта в Киеве сливали бензин с автобуса, пока тот не ходил на рейсе. В свою очередь, мужчины заверили очевидца, что бензин не является государственным. Видео очевидца опубликовала группа Типичный Киев в Facebook.
Очевидец: Зачем вы сливаете государственный бензин?
Водители: А он не государственный.
Очевидец: А чей?
Водители: Это свое.
Смотри видео с места событий
Ранее сообщалось, что из луганской воинской части списали топливо на 1,5 млн грн. Из воинской части Луганской области незаконно списали 70 тонн топлива.
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