Люди платят, а водители воруют: Почему проезд в Киеве по 8 грн

Очевидец снял видео того, как водители столичного автобуса сливали бензин.

Водители общественного транспорта в Киеве сливали бензин с автобуса, пока тот не ходил на рейсе. В свою очередь, мужчины заверили очевидца, что бензин не является государственным. Видео очевидца опубликовала группа Типичный Киев в Facebook.

Очевидец: Зачем вы сливаете государственный бензин?

Водители: А он не государственный.

Очевидец: А чей?

Водители: Это свое.

Смотри видео с места событий

Ранее сообщалось, что из луганской воинской части списали топливо на 1,5 млн грн. Из воинской части Луганской области незаконно списали 70 тонн топлива.