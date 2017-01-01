Большинство украинцев не пойдет в отпуск летом: Не хватает денег - опрос

Только 45% украинцев будут брать летний отпуск.

Work.ua провели исследование и выяснили, что большинство украинцев берут отпуск на лето-2019, так как у них не хватает денежных средств.

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Опрос проводился в июне 2019 года с участием 5304 респондентов.

Так, 55% людей ответили, что не планируют брать отпуск на это лето. Большинство из них ответили, что им для отпуска не достает денег.

Еще 20% отметили, что только вышли на работу, 11% имеет слишком много рабочих задач, 10% предпочитают отпуск в “бархатный сезон“, и только 4% украинцев уже отгуляли все отпускные дни.

Ранее сообщалось, сколько украинцы потратят на отпуск-2019 и как сэкономить. В Украине остается 67% граждан, а за границей отдыхает 33% украинцев. В среднем украинцы заплатят 11 тыс грн на отпуск на неделю.