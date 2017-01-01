МАУ распродает билеты по скидкам до 30% на все направления

Успеть купить билеты нужно до 25 июня 2019 года.

МАУ распродают билеты до 25 июня 2019 года по скидкам до 30% depositphotos.com

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направления.

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“Внушительные скидки почти на все направления. Выбирайте давно интересующий Вас маршрут и начинайте планировать осенние путешествия уже сейчас”, – говорится в сообщении.

МАУ распродают билеты до 25 июня 2019 года, а билеты можно купить по скидкам на период с 15 сентября 2019 по 18 декабря 2019.

По Украине самый дешевый авиабилет стоит 801 грн – с Киева во Львов.

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А за территорию Украины можно полететь от 721 грн, например, в Вильнус, Варшаву, Краков, Вену, Копенгаген, Мадрид и даже в Париж.

Стоит отметить, что цены указаны на перелет в одну сторону, при условии покупки билета в обе стороны маршрута.

Ранее сообщалось, что в Украину зашел крупнейший автобусный лоукост Европы: билет от 5 евро. FlixBus работает в Евросоюзе и США.