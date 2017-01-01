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Украинцев заставят открывать банковские счета

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С таким предложением выступили в Ощадбанке.
В Ощадбанке считают, что их предложение является "здоровым финансовым протекционизмом"
В Ощадбанке считают, что их предложение является "здоровым финансовым протекционизмом"
НБУ

Заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн заявил, что государственный Ощадбанк предлагает законодательно обязать украинцев открывать счета в банках для повышения уровня финансовой грамотности, передает Сегодня. 

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"Будет достаточно существенное развитие и финансовой грамотности, и инклюзии (вовлеченности в финансовые сервисы. – Ред.), когда будет законодательно обеспечена обязанность человека иметь счет в банке, в любом банке", – сказал он на Форуме по финансовой инклюзии в Киеве.

Он уточнил, что это может "довольно жестко звучит", но, по его мнению, "в данном случае это здоровый финансовый протекционизм".

Тютюн уверен, что обладание банковским счетом уже с 16 лет позволит человеку развить финансовую грамотность.

Ранее сообщалось, что как вести личный бюджет, чтобы избежать "финансовых пробоин". Финансовые советники говорят, что украинцы повально не ведут личный бюджет.

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Теги: финансовая грамотность, ощадбанк, счета в банке, банковские счета, банковская карта
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