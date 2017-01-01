В Киеве повысят тарифы на холодную воду: В КГГА рассказали когда

Тарифы на воду хотят поднять на 26%.

Киевлянам поднимут тариф на холодную воду и водоотвод на 26% в январе 2020 года depositphotos.com

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что тарифы на холодную воду и водоотвод будут повышать в январе 2020 года, передают Финансы.

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“Тарифы в столице на холодную воду не меняются. Недавно рассматривали перспективы на 2020 год, обсуждали предложения Киевводоканала по поднятию тарифов на 26 процентов. Но мы договорились, что они будут работать над уменьшением стоимости тарифа”, – говорит Петр Пантелеев.

Директор Киевводоканала Дмитрий Новицкий утверждает, что 26% повышения обосновано. Состоялись общественные слушания. Сейчас расчеты, с замечаниями КГГА об уменьшении размера стоимости некоторых составляющих тарифа, направлены нацрегулятору (НКРЭКУ) для обработки.

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“Принцип повышения тарифа довольно прост: учитываются рост цен на реагенты, электроэнергию, топливо, минимальной зарплаты. Ведь работать в нашей отрасли с тем уровнем зарплаты, который был, – тяжело.

Уволились сначала сварщики, младшие инженеры, водители. Но после корректировки тарифов в марте, люди начали возвращаться на предприятие. Готовясь к следующему повышению, будем оптимизировать некоторые наши расходы“, – говорит Дмитрий Новицкий.

Ранее сообщалось, что представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил в интервью о том, что Зеленский о тарифах только шутил, но снизить не обещал. Он уточнил, что, по его мнению, люди хотят видеть в шутках Зеленского только то, что они хотят видеть.