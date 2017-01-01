Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как получить деньги за возврат онлайн-билета на поезд: Инструкция

Комментариев: 0
С момента введения возможности приобрести билет онлайн, Укразилизныця продала 100,5 млн проездных документов.
Онлайн билет Укрзализныци можно вернуть только, если он куплен через онлайн-кабинет
Онлайн билет Укрзализныци можно вернуть только, если он куплен через онлайн-кабинет
facebook.com/uhp.org.ua.lviv

При покупке билетов онлайн, доступны они будут на протяжении 90 дней со для заказа. За это время можно вернуть билет с оплатой комиссии, размер которой будет зависеть от того, насколько заблаговременно вы отправили заявку. Psm7 разузнали, как вернуть билет правильно и что делать, если денег на карту так и не пришли. 

Читай также: МАУ распродает билеты по скидкам до 30% на все направления

Осуществить возврат можно на сайте: booking.uz.gov.ua через кабинет пользователя. Обязательным условием является предварительная регистрация перед покупкой билета, иначе билет все же придется нести в кассу.

Чтобы вернуть э-билет, оформленный через сайт booking.uz.gov.ua, необходимо:

1. перейти во вкладку “Актуальные билеты“, выбрать проездной документ(ы), который необходимо вернуть, и нажать кнопку “Вернуть“.

Читай также: В Украину зашел крупнейший автобусный лоукост Европы: Билет от 5 евро

При возврате Бланка заказа будет осуществлен возврат всех проездных документов по этому заказу.

2. на странице возврата заполнить следующие поля:

  • уникальный идентификатор заказа (UID) — 20-значный код, который начинается с трех нулей и латинской буквы В (все буквы большие и латинские);
  • фискальный номер квитанции, который находится в правом верхнем углу документа, напротив ФК;
  • имя и фамилия лица, на которое был оформлен документ.

3. после заполнения всех полей необходимо нажать кнопку “Вернуть билет“, затем подтвердить или отказаться от возврата. 

Читай также: За задержку или отмену рейса можно получить компенсацию: Инструкция

4. после всех выполненных действий вам на почту придет бланк с информацией о возврате билетов и затем будут перечислены деньги на карточный счет.

При возвращении билета за 24 часа до отправления поезда, комиссию стянут в размере 50 грн, а если возврат проездных документов происходит менее чем за сутки размер комиссии будет пересчитан в зависимости от количества часов, оставшихся до отправления поезда. 

Читай также: Укрзализныця запустила вагон прямого сообщения с Болгарией

Укрзализныця возвращает средства в течении 5 дней. Если они не были перечислены в этот срок, вам необходимо будет связаться с Укрзализныцей. Железнодорожный оператор предоставит вам код авторизации для банка, с которым нужно будет обратиться в ваш банк.

Смотри видео о том, как вернуть билет Укрзализныци, купленный онлайн

Ранее сообщалось, что Укрзализныця предупредила о возможных сбоях онлайн-продажи билетов. Сбои в работе онлайн-покупки билетов происходят из-за увеличения нагрузки на систему.

Поделись:
Теги: покупка билетов, возврат билетов, комиссия при возврате, Укрзализныця, билет на поезд, как вернуть билет на поезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь