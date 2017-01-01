Как получить деньги за возврат онлайн-билета на поезд: Инструкция

С момента введения возможности приобрести билет онлайн, Укразилизныця продала 100,5 млн проездных документов.

Онлайн билет Укрзализныци можно вернуть только, если он куплен через онлайн-кабинет facebook.com/uhp.org.ua.lviv

При покупке билетов онлайн, доступны они будут на протяжении 90 дней со для заказа. За это время можно вернуть билет с оплатой комиссии, размер которой будет зависеть от того, насколько заблаговременно вы отправили заявку. Psm7 разузнали, как вернуть билет правильно и что делать, если денег на карту так и не пришли.

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Осуществить возврат можно на сайте: booking.uz.gov.ua через кабинет пользователя. Обязательным условием является предварительная регистрация перед покупкой билета, иначе билет все же придется нести в кассу.

Чтобы вернуть э-билет, оформленный через сайт booking.uz.gov.ua, необходимо:

1. перейти во вкладку “Актуальные билеты“, выбрать проездной документ(ы), который необходимо вернуть, и нажать кнопку “Вернуть“.

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При возврате Бланка заказа будет осуществлен возврат всех проездных документов по этому заказу.

2. на странице возврата заполнить следующие поля:

уникальный идентификатор заказа (UID) — 20-значный код, который начинается с трех нулей и латинской буквы В (все буквы большие и латинские);

фискальный номер квитанции, который находится в правом верхнем углу документа, напротив ФК;

имя и фамилия лица, на которое был оформлен документ.

3. после заполнения всех полей необходимо нажать кнопку “Вернуть билет“, затем подтвердить или отказаться от возврата.

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4. после всех выполненных действий вам на почту придет бланк с информацией о возврате билетов и затем будут перечислены деньги на карточный счет.

При возвращении билета за 24 часа до отправления поезда, комиссию стянут в размере 50 грн, а если возврат проездных документов происходит менее чем за сутки размер комиссии будет пересчитан в зависимости от количества часов, оставшихся до отправления поезда.

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Укрзализныця возвращает средства в течении 5 дней. Если они не были перечислены в этот срок, вам необходимо будет связаться с Укрзализныцей. Железнодорожный оператор предоставит вам код авторизации для банка, с которым нужно будет обратиться в ваш банк.

Смотри видео о том, как вернуть билет Укрзализныци, купленный онлайн

Ранее сообщалось, что Укрзализныця предупредила о возможных сбоях онлайн-продажи билетов. Сбои в работе онлайн-покупки билетов происходят из-за увеличения нагрузки на систему.