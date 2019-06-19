Штраф или отключат: Как будет работать пеня за долги по коммуналке

С 1 мая начал работать новый закон о ЖКХ.

Если не оплатить счета, то зимой не подключат отопление и отключат теплую воду facebook.com/UraInform

Новый закон о ЖКХ, вступивший в силу с 1 мая 2019 года, говорит о том, что людям, которые вовремя не оплатили квитанции, начислят пеню не более 0,01% долга за каждый день задержки или 4% годовых, передает ТСН.

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Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая. Например, У киевлянки Златы недоплаченных осталось 2500 гривен. По новому закону ей начнут начислять штраф за коммунальные долги.

"Зимой, например у меня 3 тысячи, один месяц не заплатил - и уже 3 тысячи долга. Бывают обстоятельства, когда нет этих 3 тысяч, есть более важные выплаты, причем действительно большая пеня, действительно большой процент", - говорит Злата.

То есть, согласно новой формуле, Злата, кроме долга 2500 дожна еще и уплатить 7,5 грн штрафа.

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"Для того, чтобы исполнитель услуг имел возможность начислить пеню, он должен заключить с потребителем договор. Договор может быть как коллективный, так и индивидуальный. Право у потребителя определиться с формой и моделью договорных отношений с поставщиком услуг.

Должна определиться в течение года, то есть до 1 мая 2020 года", - объясняет директор департамента экономики минрегиона Наталья Хоцяновская.

Злата еще не заключала договоров, потому что форму документов еще не принял кабинет министров. Однако, не так страшна пеня в этой всей истории, поскольку мизерная и не может превышать 100 процентов от всей суммы долга, а перспектива остаться отключенным от поставок.

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"Новым законом, независимо от заключения и незаключения договора, предусмотрен порядок ограничения, не прекращение, а ограничение по коммунальным услугам потребителя. Но это возможно после 30 дней после официального уведомления поставщиком такого человека почтовой связью", - говорит адвокат Егор Воротынцев.

Если не оплатить счета, то зимой не подключат отопление и отключат теплую воду. Обрезать не могут только газ и электроэнергию. Правда, каким образом это будет происходить, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что по заявлению советника президента Андрея Геруса, Зеленский о тарифах шутил, но снизить не обещал. Он уточнил, что, по его мнению, люди хотят видеть в шутках Зеленского только то, что они хотят видеть.