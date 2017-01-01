Покупать нельзя игнорировать: ОВГЗ Украины как способ заработать

Экономика Украины оживает после кризисного периода и находится в самом начале циклического роста.

Обвал экономики и риски войны остались в прошлом. Но они остались еще в головах у людей, что и дает премию в виде высокого процентного дохода по ОВГЗ.

Об этом рассказали аналитики Фридом Финанс Украина редакции Bigmir)Net.

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В 2013 году ВВП Украины составил 183,3 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг, выраженный в долларах, на конец 2013 года составлял 73 млрд долларов, то есть 40% от ВВП страны.

Последующая смена власти в стране, война, обвал сырьевых рынков, привели к резкому падению номинального ВВП Украины, до 90,6 млрд долларов к 2015 году. Государственный долг к 2016 году, номинированный в долларах сократился до 70,3 млрд долларов, но его соотношение к ВВП выросло до 81%.

Соотношения госдолга к ВВП Украины с 2013 по 2019 года Фридом Финанс Украина

Резервы Национального Банка Украины на данный момент медленно, но неуклонно растут. Банковская система страны в 2018 году, впервые за многие годы получила совокупную прибыль в размере 22 млрд гривен. Кредитование в стране начинает оживать.

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С 2018 года, наблюдается зарождение тенденции по спросу на ОВГЗ Украины со стороны нерезидентов. Данный спрос дополняется совершенствованием правовой системы, в виде принятия закона о номинальном держателе, который расширяет возможности для покупки ОВГЗ иностранцами.

Портфель нерезидентов ОВГЗ (в млн грн) Фридом Финанс Украина

Экономика Украины оживает после кризисного периода и в данный момент, с точки зрения экономических циклов, находится в самом начале циклического роста. Но пока еще ставка НБУ и ставки доходностей по ОВГЗ остаются высокими.

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Нынешняя высокая доходность по ОВГЗ, во многом связана с проблемами в прошлом, а не с текущим положением дел в экономике Украины, однако профессионалы финансового мира уже оценили успехи Украины.

В частности международное рейтинговое агентство 12 апреля 2019 года, подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне “В-/В“ с прогнозом “стабильный“.

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Рейтинговое агентство Fitch 8 марта 2019 года, так же подтвердило свой рейтинг на уровне “В-“. До этого в декабре 2018 года, агентство Moody 's повысило суверенный рейтинг Украины с Саа2 до Саа1 с стабильным прогнозом.

Ранее сообщалось, что в Кабмине планируют рост доллара к 2022 году до 30,7 грн/долл. Кабинет министров уверен, что евро в таком случае составит 35,2 грн/евро.