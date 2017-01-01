Доставлять пенсии на дом в Украине будет не только Укрпочта

Кабмин запустил пилотный проект.

На данный момент пенсионный фонд имеет договоренность о доставке пенсий с Укрпочтой, однако, некоторые пенсионеры будут получать пенсии на дом от Ощадбанка, передает Сегодня.

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Пилотным проектом Кабмина предусматривается, что Ощадбанк будет доставлять пенсии некоторым категориям украинцев, пенсии которым начисляются на счета в госбанке:

людям с первой группой инвалидности;

требующим постоянно ухода (должно быть подтверждение врача);

достигшим 80 лет и проживающим при этом в населенных пунктах, где нет отделений Ощадбанка.

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Список областей, в которых стартует такая функция опубликуют позже. Для реализации проекта Ощадбанк сможет привлекать операторов почтовой связи. А возмещать расходы на доставку будут территориальные органы Пенсионного фонда.

Выводы о реализации пилотного проекта Пенсионный фонд предоставит до 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в июле пенсионеры получат надбавку, ее дадут из-за увеличения прожиточного минимума.