Украинцы меньше едят, чтобы оплатить долги по коммуналке - Госстат

В первом квартале 2019 года расходы сократились на 40 млрд грн.

Государственная служба статистики опубликовала данные, в которых указано, что в первом квартале 2019 года украинцы потратили 655,4 млрд грн, что на 40 млрд грн меньше, чем в последние три месяца прошлого года.

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Больше всего люди сэкономили благодаря уменьшению расходов на транспорт (-18,9 млрд грн), а также продуктов питания (-10,3 млрд грн). Можно предположить, что траты на еду уменьшились, так как сравнение проводилось с периодом зимних праздников, когда траты увеличиваются.

Кроме того, меньше люди стали расходовать и по другим статьям:

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На алкоголь и табак потратили 45,2 млрд грн (-5,9 млрд грн);

Бытовую технику и товары длительного использования – 21,5 млрд грн (-5 млрд грн);

Отдых и культуру – 23,7 млрд грн (-3,9 млрд грн);

Одежду и обувь – 30,4 млрд грн (-3,2 млрд грн);

Рестораны и отели – 27,1 млрд грн (-1,8 млрд грн).

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А вот расходы домохозяйств на оплату ЖК услуг значительно выросли. Так, за три месяца 2019 года украинцы перечислили поставщикам 105,9 млрд грн, что на 17,6 млрд больше, чем в конце прошлого года.

На здоровье украинцы потратили 38,2 млрд грн, что на 1,1 млрд грн. больше, чем в IV квартале 2018-го.

Украинцы стали меньше тратить на транспорт и еду, но больше на коммуналку Госстат

Ранее сообщалось, что более трети украинцев готовы скрывать зарплату, чтобы не платить налоги. Но 77% украинцев хотят знать, куда тратят их деньги из налогов.