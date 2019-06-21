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Украинцы меньше едят, чтобы оплатить долги по коммуналке - Госстат

Комментариев: 12
В первом квартале 2019 года расходы сократились на 40 млрд грн.
Траты украинцев в начале 2019 года значительно сократились
Траты украинцев в начале 2019 года значительно сократились
depositphotos.com

Государственная служба статистики опубликовала данные, в которых указано, что в первом квартале 2019 года украинцы потратили 655,4 млрд грн, что на 40 млрд грн меньше, чем в последние три месяца прошлого года. 

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Больше всего люди сэкономили благодаря уменьшению расходов на транспорт (-18,9 млрд грн), а также продуктов питания (-10,3 млрд грн). Можно предположить, что траты на еду уменьшились, так как сравнение проводилось с периодом зимних праздников, когда траты увеличиваются.

Кроме того, меньше люди стали расходовать и по другим статьям: 

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  • На алкоголь и табак потратили 45,2 млрд грн (-5,9 млрд грн);
  • Бытовую технику и товары длительного использования – 21,5 млрд грн (-5 млрд грн);
  • Отдых и культуру – 23,7 млрд грн (-3,9 млрд грн);
  • Одежду и обувь – 30,4 млрд грн (-3,2 млрд грн);
  • Рестораны и отели – 27,1 млрд грн (-1,8 млрд грн).

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А вот расходы домохозяйств на оплату ЖК услуг значительно выросли. Так, за три месяца 2019 года украинцы перечислили поставщикам 105,9 млрд грн, что на 17,6 млрд больше, чем в конце прошлого года.

На здоровье украинцы потратили 38,2 млрд грн, что на 1,1 млрд грн. больше, чем в IV квартале 2018-го.

Украинцы стали меньше тратить на транспорт и еду, но больше на коммуналку
Украинцы стали меньше тратить на транспорт и еду, но больше на коммуналку
Госстат

Ранее сообщалось, что более трети украинцев готовы скрывать зарплату, чтобы не платить налоги. Но 77% украинцев хотят знать, куда тратят их деньги из налогов.

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Теги: траты, потребительские траты, траты украинцев, на что украинцы тратят деньги, стоимость продуктов в украине, тарифы на коммуналку, Госстат
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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  21.06.2019, 13:12
Оценка:  -1
гость
А при бандите януковиче ели больше!!!
гость  (аноним)  21.06.2019, 13:11
Оценка:  -1
гость
BROKER666 21.06.2019, 13:03

Татку, теперь ты станешь меньше пить?
Ни сынку, теперь ты булешь меньше есть!
гость  (аноним)  21.06.2019, 13:09
Оценка:  -1
гость
Брокер, а гос. регулирование кто отменил? И не надо ля-ля, что в Европе нет гос регулирования. Во Фрвнции более чем на 1000 товаров.
Boxerogos    21.06.2019, 13:08
Оценка:  -1
Boxerogos
Всё правильно.Ведь владельцам-монополистам в сфере ЖКХ скоро нужно будет везти на Мальдивы,Сейшелы,Маврикий и Монако армию своих родичей,любовников и любовниц.А для этого со стада наших"нерабов"необходим о содрать максимум бабла.Ведь"в няс вийня с Расиий"!))))))))))))))))))
BROKER666    21.06.2019, 13:05
Оценка:  -1
BROKER666
в такую жару жрать как-то ну вообще не тянет...
гость  (аноним)  21.06.2019, 13:05
Оценка:  +1
гость
Сори, не так уж и НЕправа была?
Michael2811    21.06.2019, 13:04
Оценка:  -1
Michael2811
Смачного!!! или ,,Приятного аппетита!,,
гость  (аноним)  21.06.2019, 13:03
Оценка:  +1
гость
Много ходят, не переедают... Станет здоровое и красивое общество, может Ульянка Супрун не так уж и права была?
BROKER666    21.06.2019, 13:03
Оценка:  -1
BROKER666
курить я буду но пить не брошу
гость  (аноним)  21.06.2019, 13:00
Оценка:  0
гость
Спасибо Яценюку-Гройсману за тарифы ЖКХ и вообще за цены на все.
BROKER666    21.06.2019, 13:04
Оценка:  -1
BROKER666
какое они отношение к ценам имеют? цены барыги устанавливают
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