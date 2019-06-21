За сколько можно отдохнуть в Карпатах летом-2019

В общем цены за год существенно не изменились.

В Карпатах летом-2019 года можно отдохнуть не хуже, чем в Одессе bigmir.net

Карпаты летом привлекают туристов не только красотой природы, но и прохладой. Тут можно и позагорать, и поймать форель, и побродить по замкам Закарпатья. Сегодня посчитали, сколько будет стоить неделя отдыха в Карпатах.

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Например, домик можно снять в селе Поляна, которое считается одним из самых известных курортов Украины в 70 километрах от Ужгорода и в 30 км от Мукачево.

В село можно добраться как на поезде, так и на автомобиле, а арендовать сельскую усадьбу предлагают от 400 грн за сутки. Есть тут и отельные номера.

Администратор отельного комплекса Иванна Танасейчук показала однокомнатный двухспальный номер с телевизором и балконом. Его стоимость – 790 гривен. В сумму включены два завтрака. Кроме того, заплатив за номер, можно пользоваться бассейном.

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За дополнительную плату можно воспользоваться фитобочкой, чанами, покататься на квадроциклах и лошадях.

Форелевое хозяйство также пользуется успехом у туристов. Свою трапезу можно выловить собственноручно, а повара приготовят рыбу. Такой ужин стоит от 200 гривен за человека.

"Форель у нас подается трех видов – со специями, с овощами и с грибами. Еще мы готовим мясную тарелку. Что может быть лучше шашлыка летом, колбасок, закарпатских купатов и куриного стейка?" – говорит шеф-повар такого заведения Мария Дребитко.

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Из Поляны удобно путешествовать по Закарпатью, например, на водопад Шипот, озеро Синевир, в Мукачево и Ужгород. Также предлагают много экскурсионных туров. А еще можно посетить Венгрию или Словакию.

"Семья из трех человек может спокойно за пять дней и четыре ночи выложить сумму 3-5 тысяч гривен в зависимости от номера. Еще на 5 тысяч гривен эта семья может занять себя абсолютно всеми услугами нашего комплекса, плюс дополнительные услуги – туры, экскурсии, аквапарки", – рассказывает PR менеджер туристического комплекса Эрнест Завадский.

В целом цены на отдых по сравнению с прошлогодними выросли не существенно. Из расчета в 10 тысяч на семью на Закарпатье можно отдыхать почти неделю.

Ранее сообщалось, сколько украинцы потратят на отпуск-2019 и как сэкономить. В Украине остается 67% граждан, а за границей отдыхает 33% украинцев.