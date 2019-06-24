Каждый третий украинец недоволен покупками в интернете: Что делать

Специалисты рассказали, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

Чтобы не обманули онлайн, требуйте товарный чек и перед покупкой проверяйте отзывы о магазине depositphotos.com

Покупки онлайн становятся все более популярны, потому и мошенники также придумывают новые способы обмануть в сети. По данным Союза потребителей Украины, каждый третий покупатель недоволен товарами из интернета. Сегодня рассказали, как правильно совершать покупки в сети.

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Ольга Решетникова является матерью двоих маленьких девочек, которые требуют постоянного внимания, что вынуждает женщину делать покупки онлайн. Недавно Ольга купила шорты и сразу же захотела вернуть их продавцу.

"Когда заказываю, я обязательно у продавца уточняю: "Скажите мне, пожалуйста, велосипедки не прозрачные?" Она говорит: "Нет, не прозрачные". Приехали велосипедки, я их надела, а они – прозрачные. Меня обманули, и магазин отказывается признавать свою вину", – жалуется Ольга.

Никаких чеков или квитанций на этот товар магазин не предоставил. Журналисты позвонили в интернет-компанию, где пообещали уладить ситуацию.

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"Если приобретенная вещь в надлежащем внешнем виде, конечно, у нас есть возврат. У вас неверная информация", – сказал представительница интернет-магазина Марина.

По словам директора Ассоциации союза потребителей Олега Цильвика, последнее время покупатели все чаще жалуются, что не могут вернуть товар, купленный в интернете даже у всемирно известных компаний. Чаще всего это касается мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

"Требуйте товарный чек. И чтобы это была продажа не от физического лица, а продажа как минимум от ФОПа (физлица-предпринимателя, ФЛП. – Ред.), потому что закон о защите прав потребителей распространяется исключительно на товарные сделки, где есть подтверждающий сделку документ", – предупреждает Цильвик.

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Эксперт также советует перед покупкой проверять отзывы о магазине. При этом предупреждает: если отзывы исключительно положительные, они явно проплаченные.

Ранее сообщалось, как покупают онлайн в Украине и в мире. Украинцы покупают технику, а в мире приобретают книги.