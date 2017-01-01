Где и у кого наибольшая зарплата в Украине в апреле: Инфографика

В апреле самая большая средняя зарплата составила 20 тыс 500 грн в месяц.

В апреле лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций depositphotos.com

Министерство финансов опубликовало макроэкономический обзор, в котором указано, что в апреле лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций – в среднем люди тут получают 20 тыс 500 грн в месяц.

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В топ-6 самых оплачиваемых отраслей вошли:

Информация и телекоммуникация – 20 тысяч 500 гривен за месяц; Финансовая и страховая деятельность – 19 тысяч 800 гривен за месяц; Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 тысяч 400 гривен за месяц; Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 13 тысяч 300 гривен; Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11 тысяч 400 гривен.

ТОП-5 отраслей по размеру зарплаты Минфин

Меньше всего получают в агрегированных отраслях экономики – в ВЕД "Временное размещение и организация питания" – около 6 тысяч 500 гривен, что более чем в 3 раза ниже, чем в сфере информации и телекоммуникаций.

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Как обычно, Киев стал лидером по размеру заработной платы (около 15 тысяч 900 гривен за месяц), а самый низкий уровень – в Херсонской области (около 7 тысяч 700 гривен).

Топ-5 областей по размеру зарплаты:

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Город Киев – 15 тысяч 900 гривен за месяц; Донецкая область – 12 тысяч 100 гривен за месяц; Киевская область – 10 тысяч 700 гривен за месяц; Днепропетровская область – 10 тысяч 600 гривен за месяц; Запорожская область – 10 тысяч 200 гривен за месяц.

Наиболее динамично растут заработные платы в Днепропетровской области – на 24,9%.

ТОП-5 областей по размеру зарплаты Минфин

Ранее сообщалось, что топ-чиновникам Украины повысили зарплаты. Правительство увеличило должностной оклад губернаторам и мэрам городов с населением более один млн человек.