Где и у кого наибольшая зарплата в Украине в апреле: Инфографика
Министерство финансов опубликовало макроэкономический обзор, в котором указано, что в апреле лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций – в среднем люди тут получают 20 тыс 500 грн в месяц.
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В топ-6 самых оплачиваемых отраслей вошли:
- Информация и телекоммуникация – 20 тысяч 500 гривен за месяц;
- Финансовая и страховая деятельность – 19 тысяч 800 гривен за месяц;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 тысяч 400 гривен за месяц;
- Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 13 тысяч 300 гривен;
- Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11 тысяч 400 гривен.
Меньше всего получают в агрегированных отраслях экономики – в ВЕД "Временное размещение и организация питания" – около 6 тысяч 500 гривен, что более чем в 3 раза ниже, чем в сфере информации и телекоммуникаций.
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Как обычно, Киев стал лидером по размеру заработной платы (около 15 тысяч 900 гривен за месяц), а самый низкий уровень – в Херсонской области (около 7 тысяч 700 гривен).
Топ-5 областей по размеру зарплаты:
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- Город Киев – 15 тысяч 900 гривен за месяц;
- Донецкая область – 12 тысяч 100 гривен за месяц;
- Киевская область – 10 тысяч 700 гривен за месяц;
- Днепропетровская область – 10 тысяч 600 гривен за месяц;
- Запорожская область – 10 тысяч 200 гривен за месяц.
Наиболее динамично растут заработные платы в Днепропетровской области – на 24,9%.
Ранее сообщалось, что топ-чиновникам Украины повысили зарплаты. Правительство увеличило должностной оклад губернаторам и мэрам городов с населением более один млн человек.
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