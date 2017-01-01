Декретные и пенсии: Кто и насколько получит больше с 1 июля

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум и все связанные с ним социальные выплаты.

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С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум с 1853 до 1936 гривен, для детей до 6 лет до 1699 гривен, для детей до 18 лет до 2118 гривен, для трудоспособных до 2007 гривен, для нетрудоспособных до 1564 гривен. Соответственно, повысился размер минимальной пенсии до 1564 гривен, а максимальной до 15 640.

Об этом сообщает bigmir.net.

Как изменятся социальные выплаты с 1 июля:

Декретные - до 501, 75 грн.

Помощь малообеспеченным - до 421, 47 грн.

Для нетрудоспособных и с инвалидностью - до 1564 грн

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Лица с небольшой пенсией и солидным стажем более 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) будут получать не менее 2 тысяч грн. Инвалиды войны и участники боевых действий также получат надбавки:1-й группе - 191 грн (стало 4457 грн), 2-й - 171 (стало 3988 грн), 3-й - 151 грн (стало 3519 грн), а участникам боев - 110 грн (стало 2470 грн).

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