Аферы в сервисных центрах: Мошенники забирают технику на ремонт и не возвращают

Мошенники могут разбирать бытовую технику и продавать по запчастям.

Аферисты продают ворованную технику как в целом виде, так и по деталям depositphotos.com

В Украине участилось мошенничество в сервисных центрах. Технику, оставленную для ремонта, продают в интернете сразу или разобранную по запчастям.

Об этом сообщает Сегодня.

Суть аферы: дельцы под видом специалистов берут на ремонт бытовую технику, разбирают на запчасти, продают их и скрываются с выручкой. Раньше у нас таких случаев не было ни одного, сейчас произошло уже около десятка. Просим граждан быть бдительными и осторожными, — рассказал спикер полтавского облуправления Нацполиции Юрий Сулаев

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У мошенничества с техникой, как оказалось, есть несколько видов. В соцсетях бурное обсуждение вызвал пост жительницы Запорожья Светланы Калугиной, которая рассказала о ЧП с ее соседкой. По словам Светланы, у 65-летней соседки сломался ноутбук, и та позвала на помощь мастера, телефон которого увидела в объявлении на подъезде.

В телефонном режиме она у него спросила, сколько будет стоить его услуга, на что был дан ответ: “От 150 до 300 гривен“. Пришел мастер. Был он у нее минут 20. А после завершения работы затребовал... 3000 гривен!“ — рассказывает Светлана и возмущается: “Мастер поставил пароль на жесткий диск. Сказал, что скажет пароль лишь после того, как женщина заплатит ему 3000 гривен

В свою очередь многие, кто прокомменитровал в соцсетях эту ситуацию, рассказали, что такая ситуация сейчас — далеко не единичная. Тенденцию подтверждают и в некоторых сервисных центрах.

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“Как ни дико это звучит, но сейчас есть такие горе-мастера, которые делают лишь видимость, что пытаются отремонтировать. Один из недавних случаев — клиент принес нам в ремонт iPhone. Сказал, что до этого пробовал отремонтировать в другом сервисном центре. Разобрав аппарат, внутри мы увидели несколько монет номиналом в 25 копеек. То есть какие-то “умельцы“ фактически украли детали, а для сохранения веса аппарата напичкали его железными монетами“, — рассказал в соцсетях представитель одного из сервисных центров.

Жаловаться и проверять

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В структуре, которая призвана защищать права потребителей, Госпродпотребслужбе уточняют, что если гражданин считает оказанные услуги в сервисном центре некачественными, то может обратиться к ним с жалобой. В свою очередь опытные ремонтники советуют пользоваться услугами лишь тех, кто имеет стационарный офис, о ком есть положительные отзывы, у кого есть лицензия на ремонт бытовой техники. По словам экспертов, как правило, их услуги не всегда дешевые, но при этом и шансы быть обманутыми у клиентов минимальные.

Ранее сообщалось о том, как аферисты “зарабатывают“ на банкротствах.

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