Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Можно ли экономить, покупая дешевые аналоги лекарств – врач

Комментариев: 0
Что такое генерики и какую опасность они несут .
Генерики не всегда эффективны
Генерики не всегда эффективны
depositphotos.com

Некоторые украинцы часто заменяют дорогие брендовые лекарственные препараты дешевыми заменителями. Считается, что цена разная, а эффект одинаковый. Профессор Дмитрий Иванов рассказал, что такое генеритики и почему их нужно опасаться.

Об этом сообщают Вести.

  • Что такое генерики?

Читай также: Самое дорогое лекарство в мире будут выпускать в Швейцарии

Генерики - копии препаратов, которые активно используют во всем мире. Это очень модно сегодня, и активно продвигается правительством, поскольку генерики гораздо дешевле, чем брендовые препараты, синтезированные и апробированные компаниями, и дают тот же эффект. Разница в стоимости может доходить до 30-70%.

После разработки препарата компания продает его как медикамент и получает патентную защиту. В Штатах это 12 лет, в России - 25. В течение этого срока никакие другие компании, уже зная формулу, не могут ее использовать. Как только срок защиты заканчивается, любая компания имеет право повторить формулу и продавать препарат дешевле. Почему получается дешевле? Потому что разработчики должны были провести испытания на животных,  потом провести клинические исследования, оценить побочные эффекты, провести маркетинговые мероприятия, чтобы препарат вошел в серию и был востребованным. Генерическая компания просто делает копию и получает прибыль.

  • Какие пагубные последствия могут быть после применения генериков?

Читай также: Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно – исследование

Побочные эффекты из-за примесей могут быть опасны для здоровья. От простых аллергических реакций до увеличения количества раковых заболеваний. Хочу еще раз подчеркнуть: опасность представляет не сама группа препаратов, а скорее отдельные производители. У нас как у пациентов есть два варианта: мы доверяемся компании и получаем более дешевый продукт или доплачиваем, но получаем проверенный оригинал.

  • Насколько сегодня генерики популярны в Украине?

Нам несколько навязывают генерические препараты, как и медицинскую страховку. В интересах компании собрать с пациентов больше денег, а отдать меньше, иначе она просто не будет существовать. Генерики отлично вписываются в политику страховой медицины.

  • Как отличить генерик от брендового препарата?

Читай также: Врачам снова повысили зарплаты: Кому и насколько

Универсального ответа на сегодняшний день не существует, но если вам нужно купить лекарство в аптеке, попросите показать вам всю линейку препаратов с этим действующим веществом. Ориентироваться стоит на более дорогие образцы. Почему они дороже? Это говорит о том, что производитель потратился на контроль качества. Это не значит, что “дороже” всегда значит “лучше”, но часто помогает обезопасить себя от абсолютно некачественной подделки. 

Ранее сообщалось о том, что в Украине дорожают лекарства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: генерики, дешевые аналоги лекарств
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь