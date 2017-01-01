Можно ли экономить, покупая дешевые аналоги лекарств – врач

Что такое генерики и какую опасность они несут .

Некоторые украинцы часто заменяют дорогие брендовые лекарственные препараты дешевыми заменителями. Считается, что цена разная, а эффект одинаковый. Профессор Дмитрий Иванов рассказал, что такое генеритики и почему их нужно опасаться.

Об этом сообщают Вести.

Что такое генерики?

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Генерики - копии препаратов, которые активно используют во всем мире. Это очень модно сегодня, и активно продвигается правительством, поскольку генерики гораздо дешевле, чем брендовые препараты, синтезированные и апробированные компаниями, и дают тот же эффект. Разница в стоимости может доходить до 30-70%.

После разработки препарата компания продает его как медикамент и получает патентную защиту. В Штатах это 12 лет, в России - 25. В течение этого срока никакие другие компании, уже зная формулу, не могут ее использовать. Как только срок защиты заканчивается, любая компания имеет право повторить формулу и продавать препарат дешевле. Почему получается дешевле? Потому что разработчики должны были провести испытания на животных, потом провести клинические исследования, оценить побочные эффекты, провести маркетинговые мероприятия, чтобы препарат вошел в серию и был востребованным. Генерическая компания просто делает копию и получает прибыль.

Какие пагубные последствия могут быть после применения генериков?

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Побочные эффекты из-за примесей могут быть опасны для здоровья. От простых аллергических реакций до увеличения количества раковых заболеваний. Хочу еще раз подчеркнуть: опасность представляет не сама группа препаратов, а скорее отдельные производители. У нас как у пациентов есть два варианта: мы доверяемся компании и получаем более дешевый продукт или доплачиваем, но получаем проверенный оригинал.

Насколько сегодня генерики популярны в Украине?

Нам несколько навязывают генерические препараты, как и медицинскую страховку. В интересах компании собрать с пациентов больше денег, а отдать меньше, иначе она просто не будет существовать. Генерики отлично вписываются в политику страховой медицины.

Как отличить генерик от брендового препарата?

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Универсального ответа на сегодняшний день не существует, но если вам нужно купить лекарство в аптеке, попросите показать вам всю линейку препаратов с этим действующим веществом. Ориентироваться стоит на более дорогие образцы. Почему они дороже? Это говорит о том, что производитель потратился на контроль качества. Это не значит, что “дороже” всегда значит “лучше”, но часто помогает обезопасить себя от абсолютно некачественной подделки.

Ранее сообщалось о том, что в Украине дорожают лекарства.

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