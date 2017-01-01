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"Вверх или вниз": Каких цен на бензин ждать в июле-2019

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В июне стоимость топлива снизилась на 10-30 копеек .
Стоимость топлива в Украине зависит от множества факторов
Стоимость топлива в Украине зависит от множества факторов
Getty Images

В июне 2019 года украинские АЗС снизили стоимость дизтоплива и бензина на 10-17 копеек, автогаза – на 34 копейки. Стоимость снизилась, несмотря на санкции РФ против Украины. Как менялась стоимость топлива и каких цен ждать в июле – читайте далее.

Об этом пишет Сегодня.

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На цены повлияли спрос и предложение, говорит Эксперт энергорынка Леонид Косьянчук считает, что цены снизились благодаря спросу и предложению.

Когда Россия ввела ограничения, была опасность срыва поставок. Но рынок отреагировал достаточно адекватно и поначалу цены выросли. А когда стало понятно, что ресурса хватает, то цены пошли вниз. Курс гривни тоже не повлиял, поскольку держится стабильным, – говорит Косьянчук

 

  • Как изменятся цены в июле

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С 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего. Это должно уменьшить долю “серого“ рынка. По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, 20% дизеля и 50% автогаза  в стране продаются нелегально.

Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого не заметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, то это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и это может привести к росту цен. В больших городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы. В ходе легализации рынка заправочных станций может стать меньше, и это будет иметь соответствующие последствия, – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

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На сегодня есть предпосылки для стабильности, считает Артем Куюн. При этом еще какое-то время может продолжиться корректировка цен к низу: “На рынке есть достаточный запас прочности, чтобы сдерживать цены. Перспектив для роста цен точно нет, но и к существенному падению причин тоже нет“.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму массово продают суррогатное топливо.

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Теги: цена бензина в украине, цена автогаза в украине, цена дизтоплива
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