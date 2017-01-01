"Дорогие посылки": Сколько придется переплатить простым украинцам

Чтобы не переплачивать, необходимо "укладываться в 100 евро".

С 1 июля в Украине за посылки стоимостью больше 100 евро придется платить налоги. Насколько подорожает заграничный шопинг и могут ли повыситься цены в украинских офлайн и онлайн магазинах – читайте далее.

Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: Как рассчитать стоимость посылки из-за границы по новым налогам

Журналисты провели эксперимент, подсчитав, сколько придется переплатить за посылку стоимостью в 134 евро. В соответствии с нововведением необходимо оплатить 20% НДС и 10% пошлины. Налоги рассчитываются от суммы, на которую превышен лимит.

Размер превышения составляет 34 евро. Налоги, соответственно, 10 евро или около 300 гривен. Стоимость покупки в таком случае повысится с 3 979 до 4 282 грн.

Так проводится борьба с монополистами

Читай также: ТОП-5 новых способов экономии, о которых никто не знает

Инициаторы нововведений уверяют, что таким образом борются с теневым бизнесом. Чтобы те, кто зарабатывает на перепродаже товаров, не забывали платить государству налоги. Но эксперты предостерегают, что нововведение скорее приведет к росту цен в неофициальных магазинах, а не к выходу бизнеса из “тени“. То есть, пострадать может простой покупатель.

Это ведет к тому, что покупатели будут вынуждены платить монополистам на рынке дополнительную плату за те же товары и услуги, импортируемые из-за границы, но по завышенным ценам, примерно на 20-30%, – объясняет экономический эксперт Тарас Загородний

Ранее сообщалось, как вернуть налоги, уплаченные в бюджет. Украинцам рассказали, как получить налоговою скидку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.