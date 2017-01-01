"От 5 до 30 гривен": Сколько стоят арбузы в разных регионах Украины

Самые низкие цены можно "выторговать" при оптовой закупке.

В Украине сезон арбузов стартовал раньше. Уже сейчас эти ягоды можно приобрести практически в любых городах страны. При этом стоимость одного килограмма варьируется.

Об этом сообщает ТСН.

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В опте килограмм стоит от 4 до 5 гривен, в рознице в Херсоне – от 15 гривен, в Киеве самые дешевые – 13, 89. В крупные гипермаркеты украинский урожай завезут только завтра, тогда и с ценой определятся. Сейчас здесь только испанские - по 39,90 за килограмм.

Экспресс-результат свидетельствует, что содержание нитратов в пределах нормы. Арбузного ажиотажа ни среди покупателей, ни среди продавцов пока не заметно.

Ранее сообщалось о том, что херсонский арбуз планируют запатентовать.

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