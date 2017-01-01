Ирину Луценко заметили в накидке за 128 тысяч гривен

Ирина Луценко приехала во Львов на посетила джазовой фестиваль Leopolis Jazz Fest.

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Жена Генерального прокурора Украины Игоря Луценко “засветилась“ в дорогой накидке во Львове. Супруги вместе посетили джазовой фестиваль Leopolis Jazz Fest.

Об этом сообщает Страна.

Ирина Луценко была в джинсах, желтых туфлях и белой футболке. Наряд дополнила легкая накидка.

Джаз - это радость и свобода выражения, утонченное восприятие и наслаждение жизнью, это любовь! Джаз - это состояние души, это профессионализм, у которого нет предела - написала тогда Ирина в Facebook

Шьется накидка около 3 недель по индивидуальному заказу strana.ua

Накидка оказалась дизайнерской и относится к весенней коллекции 2018 года Рansies (Анютины глазки). Стоимость – 4 тысячи 900 долларов или 128 380 гривен.

Накидка выполнена из 100% органзы strana.ua

Ранее сообщалось о том, что Луценко получил 1,3 млн зарплаты за прошлый год.

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