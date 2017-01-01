Тарифы, пошлины и соцвыплаты: Что подорожает во втором полугодии 2019
Цены в Украине с 1 июля 2019 года на некоторые товары и услуги вырастут. В ТСН рассказали, что подорожает.
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Соцвыплаты и пенсии
Рост соцвыплат и пенсий будет символическим, однако прожиточный минимум вырастет на 83 гривны – до 1936 грн, а минимальные пенсии на 67 грн – до 1564 грн.
Рынок электроэнергии
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Рынок электроэнергии все же запустили, однако для населения цена не подымится. Больше будут платить только предприниматели – примерно на 40%, что может повлиять на рост цен всех продуктов и услуг.
Дизтопливо и бензин
На удивление, вместо подорожания, бензин подешевел примерно на 50 копеек во всех заправках Украины. Специалисты говорят, что топливо продолжит дешеветь, так как ожидается закрытие всех подпольных заправок в связи с введением оформления лицензий.
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Заграничный биопаспорт и ID-карта
За услугу оформления паспортов в Украине придется платить больше. Заграничный биопаспорт можно будет сделать на 124 грн больше (за 20 дней), а оформление ID-карты подорожало на 66 гривен.
Посылки из-за границы и цены на табак
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За посылку из-за рубежа стоимостью более 100 евро придется заплатить пошлину в 10% и НДС в 20%. За товары на 140 евро - стоимость посылки возрастет на 350 гривен.
Акциз на сигареты с 1 июля вырастет на 9%, что приведет к подорожанию пачки сигарет на 2-3 грн.
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Ранее сообщалось, что около 91% украинцев стали больше экономить. Компания, проводившая опрос в мае, опубликовала результаты исследования. Украинцы стали чаще экономить на отпуске, одежде и обуви, продуктах питания и на коммунальных платежах.
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