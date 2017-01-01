Бюджетный отдых: ТОП-3 недооцененных места в Украине

В Украине есть прекрасные места для туристов, о которых никто не знает.

Где в Украине можно бюджетно отдохнуть в новых интересных местах depositphotos.com

Если самые популярные направления в Украине, например, Одесса, Затока, Бердянск, Железный порт, Львов и Карпаты, поднадоели, а денег на заграницу не хватает, то 24 Канал подготовил ТОП-3 очень красивых и дешевых туристических маршрута в Украине, о которых мало кто знает.

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Остров Джарылгач

Остров пока не заселен и не застроен, а природа осталась такой же, как сто лет назад. На острове живут краснокнижные животные, а во время прогулки на теплоходе сопровождают дельфины.

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Для кого отдых в палатках приемлем – это будет вообще идеально. Представляете, вы просыпаетесь от того, что возле вашей палатки ходит олень. Или же вечером вы идете гулять по прекрасному острову, где почти никого нет. Вы можете плавать с дельфинами или маленькими крабами, – делится впечатлениями Дария.

На остров можно добраться из Скадовска или Лазурного, на Херсонщине.

Остров Джарылгач uk.wikipedia.org/wiki/Джарилгач

Бессарабия

В другом направлении не менее впечатляющая местность с пеликанами, вкусной едой и этническим колоритом.

Карпатский трамвайчик

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Если все же хочется в горы, а на Говерле, да и в Буковели уже все видели, то можно посетить карпатский трамвайчик.

Путешествия трамваем проходят по классическому четырехчасовому маршруту. Он проходит мимо знаменитой горы Церковище, болотоного заповедника Ширковець.

Первая остановка у воды "Горянка" в селе Новый Мизунь.

Далее "Карпатский трамвай" заезжает в Дубовый угол на маневры и возвращается к Мизунским водопадам.

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Затем трамвай проезжает мимо источник "Дзюркач" в санаторий "Источник Прикарпатья", где когда-то проходили реабилитацию космонавты.

К трамвайчику не так-то просто добраться из-за неразвитой инфраструктуры, потому лучше всего сперва тщательно ознакомиться со всеми маршрутами в интернете, но добраться до него можно со Львова, Моршина и Трускавца прямым автобусом.

Карпатский трамвай uk.wikipedia.org/wiki/Карпатський_трамвай

Ранее сообщалось, что где в Украине самый дешевый отдых: Затока, Коблево и Кирилловка. Три съемочные группы проинспектировали цены и условия на популярных украинских курортах.