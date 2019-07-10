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Как платить по счетам за электричество в июле: Объяснения Укрэнерго

Комментариев: 2
Летом в квитанциях должна появится новая графа.
В июле нацкомпания будет выставлять счета за услуги по тарифу, который действовал до 1 указанного месяца
В июле нацкомпания будет выставлять счета за услуги по тарифу, который действовал до 1 указанного месяца
depositphotos.com

В Укрэнерго рассказали, как украинцы должны будут оплачивать июльские платежи, передает UBR. 

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Так, по причине временного прекращения в судебном порядке действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня об установлении тарифов Укрэнерго на второе полугодие 2019-го, в июле нацкомпания будет выставлять счета за услуги по тарифу, который действовал до 1 указанного месяца – 57,40 грн. за МВт-ч.

Также в квитанциях появится новая графа под названием Рекомендовано к уплате, где будет выставляться по новым тарифам на второе полугодие 2019-го, утвержденными соответствующими постановлениями НКРЭКУ. 

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Отмечается, что нацкомпания обжалует приостановку действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня 2019-го№954 и №955 в Апелляционном суде.

Если жалобу не удовлетворят, контрагентам, которые платили по единому тарифу (установленному НКРЭКУ от 12 декабря 2018-го №1905), в компании проведут перерасчет оплат за услуги в июле 2019 года согласно постановлениям №954 и №955.

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сжатыми сроками подготовки к запуску рынка электроэнергии, необходимо провести совещание, говорят в компании.

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Теги: энергорынок, Укрэнерго, оплата коммунальных услуг, плата за свет, тариф на свет, квитанции за свет
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Комментариев (2)
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Агент_Смитт    10.07.2019, 16:12
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Нихрена не понял из статьи. Платить нужно будет больше?, так же?, меньше?
гость  (аноним)  10.07.2019, 15:57
Оценка:  +1
гость
Снова разведут шо лохов.
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