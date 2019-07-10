Как платить по счетам за электричество в июле: Объяснения Укрэнерго

Летом в квитанциях должна появится новая графа.

В июле нацкомпания будет выставлять счета за услуги по тарифу, который действовал до 1 указанного месяца depositphotos.com

В Укрэнерго рассказали, как украинцы должны будут оплачивать июльские платежи, передает UBR.

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Так, по причине временного прекращения в судебном порядке действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня об установлении тарифов Укрэнерго на второе полугодие 2019-го, в июле нацкомпания будет выставлять счета за услуги по тарифу, который действовал до 1 указанного месяца – 57,40 грн. за МВт-ч.

Также в квитанциях появится новая графа под названием Рекомендовано к уплате, где будет выставляться по новым тарифам на второе полугодие 2019-го, утвержденными соответствующими постановлениями НКРЭКУ.

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Отмечается, что нацкомпания обжалует приостановку действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня 2019-го№954 и №955 в Апелляционном суде.

Если жалобу не удовлетворят, контрагентам, которые платили по единому тарифу (установленному НКРЭКУ от 12 декабря 2018-го №1905), в компании проведут перерасчет оплат за услуги в июле 2019 года согласно постановлениям №954 и №955.

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго готовятся к запуску нового энергорынка. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сжатыми сроками подготовки к запуску рынка электроэнергии, необходимо провести совещание, говорят в компании.