Развод ради субсидии: Украинцы расторгают брак ради экономии

Судьи и юристы утверждают, что супружеские пары выдает их поведение.

Судьи и юристы утверждают, что в Украине участились разводы из-за субсидий, и эта новая тенденция продолжает набирать обороты, передает Сегодня. Они пишут об этом в своих социальных сетях.

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Например, судья Дубенского горрайонного суда Ровенской области, Александра Жуковская, которая за последнее время рассмотрела более 250 "разводных" дел и выявила "льготную" категорию пар.

"Действительно, появились разводы, причиной которых юристы называют последующее получение субсидии. Ведь, как известно, если доход семьи выше определенного уровня, то семьи де-юре не могут получить субсидии, а де-факто денег не хватает на оплату коммунальных услуг.

Особенно если в семье несколько детей. По крайней мере, я так понимаю причину таких разводов, хотя сами супруги заявляют, что "не сошлись характерами". Прямо никто и никогда на судебном заседании не скажет истинной причины развода", — рассказала Жуковская.

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Она уверена, что причину развода выдает поведение супругов.

"Пытаются переубедить, что уже не семья, но при этом сидят рядом на одной лавке, глаза опущены, лица краснеют. Те, кто действительно хотят развестись, не сидят на одной лавочке и тем более не держатся за руки, потому как их отношения разрушены.

Видно, что для таких пар — это сложное решение. Как правило, у них есть несколько детей, в таких семьях работает мужчина, а женщина дома с детьми", — говорит Жуковская.

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Жуковская рассказала, что такие подозрения о "субсидийной" причине развода позже подтверждались фактами.

"Когда граждане забирают судебное решение, набравшее законную силу, то уже не скрывают, что оно необходимо для подачи в соответствующие органы. А после этого уже идут оформлять субсидию", — резюмировала Жуковская.

Пост Жуковской о причине развода прокомментировали и другие юристы.

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"Разводов сейчас много как никогда. Почти за 10 лет практики не помню, чтобы было так много. От не проживших и года в браке до разводов после 10—15 лет совместной жизни. И я вот тоже невольно классифицирую эти пары — среди них действительно есть "субсидийные", но напрямую, конечно же, об этом не говорят, но и такие причины есть", — прокомментировала ситуацию еще одна юрист.

В свою очередь, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук также говорит, что ему известны случаи разводов ради получения субсидий.

"Действительно, есть такие ситуации. Противодействовать юридически этому невозможно, потому как жить в браке или нет — это право каждого. Единственный механизм контроля того, проживают люди вместе или нет, — это выход на место социнспектора, который путем опроса соседей и осмотра жилья выяснит ситуацию.

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После этого он может принимать решение — есть ли основания для назначения субсидии или нет", — говорит Никончук.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев (91%) перешли в режим экономии. На сегодняшний день среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета.