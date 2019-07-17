Как украинцев обманывают турагентства-мошенники: Раскрыта схема

Деньги выманивают с помощью дешевых путевок, предложенных через интернет.

В разгар летних отпусков в интернете все чаще стали обманывать мошенники с помощью продажи якобы дешевых путевок. Аферисты используют известные бренды и значительно занижают цены на путевки. Вести разобрались, какие схемы существуют и как избежать обмана.

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Например, подруги из Киева Владислава Панамарь и Людмила Костенко отдали свои деньги турагентству за "отказный тур" в Турцию, но в путешествие так и не уехали.

Путевку девушки покупали еще в середине июня и уже несколько дней как должны были загорать на турецком берегу.

"Мы долго выбирали тур, ходили по турагентствам, но то, что нам нравилось, стоило больших денег, и мы уже стали подбирать себе что-то попроще. Но в один день, листая ленту в социальной сети, я увидела рекламу тура в пятизвездочный отель на неделю всего за 14 тыс грн на двоих", — рассказывает Людмила.

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Девушке сообщили, что низкая цена связана с отказом предыдущих туристов от путевки.

"Мне сказали, что люди, которые бронировали путевку, отказались от нее по семейным обстоятельствам, и чтобы она не пропала, а люди получили хоть какую-то компенсацию, ее сейчас продают с 50%-й скидкой.

И, мол, это даже не продажа, а просто переоформление на другие фамилии. Они мне также сказали, что фирма находится в Виннице, и если я захочу купить путевку, то мне нужно будет или ехать к ним, или отправить деньги на карту", — рассказывает девушка.

Девушки решили принять предложение и перевели нужную сумму на карту.

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"Прислать договор и ваучеры они нам обещали через два дня после оплаты. Но сперва они все время просили подождать, а потом и вовсе перестали отвечать. В итоге своих документов мы так и не дождались, хотя уже должны были вылететь.

А когда стали искать упоминания о фирме в интернете, заметили, что у нее нет сайта, а страничка в соцсетях была создана буквально пару недель назад. На днях собираемся идти в полицию. Но в то, что нам вернут деньги, уже не верим", — говорит Людмила Костенко.

Похожая схема существовала в Полтаве до середины июня, в которой, по данным полиции, насчитывается 60 жертв мошенников, обманутых в общем на более полмиллиона гривен. Кроме того, в Полтаве у мошенников был арендованный офис, в котором они проводили личные встречи со своими клиентами. Но результат от этого не изменился.

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"Данная схема, по мнению следствия, являлась пирамидой. Сперва набирались клиенты, которым действительно предоставлялись услуги по заниженной цене, а уже спустя время, когда за счет рекламы и "сарафанного радио" клиентов стало много, они перестали организовывать туры", — говорят в Полтавском отделе Нацполиции.

Директор сети турагентств Поехали с нами Олег Кулик рассказал, что примеров, когда люди пытаются купить путевки в социальных сетях или на лендинговых сайтах задешево, очень много.

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"Мошенники были, есть и будут. От этого никуда не деться. Но есть набор инструментов и правил, которые могут минимизировать риски. Во-первых, если вы обращаетесь в турфирму в первый раз, то выбирать агента стоит либо по рекомендации, либо по репутации фирмы.

В Украине есть 10-20 известных на всю страну туристических брендов, это как правило либо франчайзинговые сети независимых турагентств, либо франчайзинговые сети туроператоров, также есть несколько десятков известных локальных брендов, это турагентства, которые давно и успешно работают в одном или нескольких городах.

Но при этом встречаются фирмы, которые прикрываются их названиями. Поэтому фирму, куда вы собираетесь нести деньги, нужно проверить на официальном сайте бренда, под которым она работает. Ведь фирма может называться как известный бренд, но на самом деле никакого отношения к нему не иметь.

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Также при первом сотрудничестве с агентом желательно приехать в офис, убедиться, что такая фирма существует, на месте оформить договор, забронировать тур и получить квитанцию об оплате", — сказал Кулик.

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