Какие ошибки с финансами допускают путешественники: ТОП-10

В путешествии тоже нужно планировать траты и управлять финансами.

Отдыхать нужно, не забывая об управлении финансами depositphotos.com

Все, что касается денег нельзя пускать на самотек. В путешествии можно отдыхать от работы, домашних забот, даже семьи, но никогда от денег. Даже, если путешествие планируется быстрым, следить за тратами все равно нужно.

Psm7 подготовил 10 самых распространенных ошибок, которые нельзя допускать во время путешествия:

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Ошибка №1: Не составить бюджет путешествия;

Ошибка №2: Не экономить;

Ошибка №3: Не пользоваться банковской картой в путешествии;

Ошибка №4: Не предупредить банк о поездке;

Ошибка №5: Не подключить интернет-банкинг;

Ошибка №6: Все время снимать деньги в банкомате;

Ошибка №7: Использовать слишком много налички;

Ошибка №8: Ехать за границу вообще без кэша;

Ошибка №9: Менять деньги по плохому курсу или с комиссией;

Ошибка №10: Не думать о безопасности.

Для удачного путешествия важно соблюдать совсем немного правил: берите с собой карту, наличные и внимательно относитесь ко всем финансовым операциям.

Ранее сообщалось, как украинцев обманывают турагентства-мошенники. Деньги выманивают с помощью дешевых путевок, предложенных через интернет.