В Пенсионном фонде установили среднюю зарплату для расчета пенсии

ПФ утвердил, что средняя зарплата за май составляла 9 082 грн.

С 1 июля 2019 года пенсия в Украине выросла на 67 грн depositphotos.com

В сообщении Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook говорится о том, что показатель средне зарплаты за май 2019 года составляет 9 082 гривны.

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"Утвержден показатель средней заработной платы за май 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Данный показатель средней зарплаты используют для начисления пенсионных выплат.

Средняя заработная плата в мае составляла 9 082 грн согласно данным Пенсионного фонда Украины Пенсионный Фонд

Ранее сообщалось, что в Украине средняя пенсия составила более 3 тыс грн. Средняя пенсия в Украине поднялась после повышения с 1 июля 2019 года.