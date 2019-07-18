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В Пенсионном фонде установили среднюю зарплату для расчета пенсии

Комментариев: 2
ПФ утвердил, что средняя зарплата за май составляла 9 082 грн.
С 1 июля 2019 года пенсия в Украине выросла на 67 грн
С 1 июля 2019 года пенсия в Украине выросла на 67 грн
depositphotos.com

В сообщении Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook говорится о том, что показатель средне зарплаты за май 2019 года составляет 9 082 гривны. 

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"Утвержден показатель средней заработной платы за май 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в сообщении.

Данный показатель средней зарплаты используют для начисления пенсионных выплат.

Средняя заработная плата в мае составляла 9 082 грн согласно данным Пенсионного фонда Украины
Средняя заработная плата в мае составляла 9 082 грн согласно данным Пенсионного фонда Украины
Пенсионный Фонд

Ранее сообщалось, что в Украине средняя пенсия составила более 3 тыс грн. Средняя пенсия в Украине поднялась после повышения с 1 июля 2019 года.

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Теги: пенсии, выплата пенсий, пенсии в украине 2019, средняя зарплата, средняя зарплата в украине, Пенсионный фонд
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Комментариев (2)
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Windows-95    18.07.2019, 11:34
Оценка:  0
Windows-95
лучшая пенсия это запас антиквариата, драгоценностей....если даже человек и не доживает то хоть детям останется и внукам ну или близким родственникам, а так какой то член купит себе очередную Теслу за бабки с ПФ
Windows-95    18.07.2019, 11:31
Оценка:  0
Windows-95
У меня 20-й год под ряд один вопрос - куда уходят бабки когда человек отчисляет в ПФ 25-30 лет и прожив на пенсии 1 год помирает? Нет ответа? тогда идите в ОПУ со своими пенсиями
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