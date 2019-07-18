ЗЕ-команда пересмотрит правила получения субсидии

Представитель президента в Кабмине считает, что 1-1,5 млн домохозяйств недополучили субсидии.

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Представитель президента в Кабинете министром Андрей Герус на своей странице в Facebook рассказал, что на данный момент разрабатываются изменения в правила получения субсидий украинцами.

"По моему мнению, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщил Герус.

Он планирует найти дополнительные средства на финансирование новых субсидий за счет получения денег от новых спецпошлин с импорта дизтоплива и сжиженного газа с Российской Федерации.