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ЗЕ-команда пересмотрит правила получения субсидии

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Представитель президента в Кабмине считает, что 1-1,5 млн домохозяйств недополучили субсидии.
Герус заявил, что ЗЕ-команда хочет изменить механизм предоставления субсидии
Герус заявил, что ЗЕ-команда хочет изменить механизм предоставления субсидии
facebook.com/andriy.gerus

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Представитель президента в Кабинете министром Андрей Герус на своей странице в Facebook рассказал, что на данный момент разрабатываются изменения в правила получения субсидий украинцами.

"По моему мнению, дополнительно минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщил Герус.

Он планирует найти дополнительные средства на финансирование новых субсидий за счет получения денег от новых спецпошлин с импорта дизтоплива и сжиженного газа с Российской Федерации.

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Теги: субсидии, Андрей Герус, необеспеченные домомохозяйства, начисление субсидии, госпомощь
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Комментариев (1)
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colavova    18.07.2019, 17:05
Оценка:  0
colavova
бензин подорожает, субсидии урежут
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