Как сэкономить на отдыхе за границей: Советы бывалого путешественника

Только на организации путешествия можно сохранить сотни долларов.

Отдыхающие делятся на два типа: путешественники и туристы instagram.com/ruslanverin

Если сравнить предложения турагентств и стоимость самостоятельно организованного отдыха, можно заметить много возможностей для экономии. Сегодня поинтересовались у блогера-путешественника Руслана Верина, объехавшего на велосипеде полмира, как лучше организовать отпуск, чтобы сильно не потратится.

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Руслан утверждает, что экономить научился за рубежом. Он рассказывает, что перелеты обойдутся примерно в равные суммы, если брать тур через агентство или путешествовать самому.

"Билет до Болгарии стоит 100 долларов. Но, купив путевку, ты видишь только дом и Болгарию. А я за те же 100 долларов приобретаю себе неделю приключений", – говорит Верин.

Чтобы сэкономить на жилье, Руслан часто берет с собой палатку, а иногда останавливается у друзей, которых достаточно по всему миру.

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"Таким образом исчезает целая статья расходов путешествия, например, на проживание в гостинице. Можно, действительно, находить варианты попроще. Я вот сейчас, например, по Латинской Америке ездил, и самый дешевый хостел там снимал за пять-семь долларов. А в Европе это уже стоит 20-25 евро", – делится опытом путешественник.

Верин делит отдыхающих на путешественников и туристов, а себя относит к первых, хотя утверждает, что понимает и тех, кто хочет просто понежиться на пляже.

"Потому что человек переплачивает за то спокойствие, которое он обретает", – с пониманием говорит Руслан.

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Менджер по туризму Лилия Шинкаренко подтверждает слова блогера: люди действительно готовы переплачивать за комфорт.

"Турагент поддерживает туриста с момента подбора тура и до момента его возвращения. Наиболее популярными направлениями летом остаются Турция, Болгария и Египет. Это так называемые стандартные туры пляжного отдыха.

Отдых для двух взрослых стартует от 500 долларов за 10 ночей по программе "все включено", – рассказывает менеджер туристического агентства Лилия Шинкаренко.

Ранее сообщалось ТОП-10 ошибок с финансами, которые допускают путешественники. В путешествии тоже нужно планировать траты и управлять финансами.