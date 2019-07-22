Цены на газ в Украине могут вырасти - Герус

Целый ряд факторов может повлиять на формирование стоимости голубого топлива.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в штабе партии Сулага народа заявил о том, что если Газпром будет пытаться блокировать транзит газа через Украину, то это может привести к тому, что цена на газ повысится, передает Униан.

Читай также: Какие тарифы и ЖКУ обещают топ партии на выборах-2019 в ВР: Инфографика

"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с Газпромом из РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль.

Если Газпром пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх", - прогнозирует он.

Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, "будет проще".

"И в принципе сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме.

Читай также: На дизтопливо и сжиженный газ из РФ Кабмин ввел спецпошлины – Герус

Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет довольно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены газа", - добавил Герус.

Ранее сообщалось, что цену на газ для населения снизили почти на 12%. Нафтогаз снизил стоимость газа в июле нпочти на 650 гривен. В июне цена газа была снижена на 436 гривен.