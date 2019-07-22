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Цены на газ в Украине могут вырасти - Герус

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Целый ряд факторов может повлиять на формирование стоимости голубого топлива.
"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов", - заявил Герус
"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов", - заявил Герус
depositphotos.com

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в штабе партии Сулага народа заявил о том, что если Газпром будет пытаться блокировать транзит газа через Украину, то это может привести к тому, что цена на газ повысится, передает Униан. 

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"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с Газпромом из РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. 

Если Газпром пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх", - прогнозирует он.

Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, "будет проще". 

"И в принципе сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. 

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Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет довольно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены газа", - добавил Герус.

Ранее сообщалось, что цену на газ для населения снизили почти на 12%. Нафтогаз снизил стоимость газа в июле нпочти на 650 гривен. В июне цена газа была снижена на 436 гривен.

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Теги: цены на газ, Андрей Герус, тариф на газ, тариф на газ в украине, стоимость газа, стоимость газа в украине, стоимость газа для населения
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.07.2019, 13:59
Оценка:  0
гость
Юля?! В чем дело?!!
Украинец  (аноним)  22.07.2019, 13:59
Оценка:  0
Украинец
ха бела дь, началось, выборы прошли, можно дальше народ опускать. Кто будет на следующих выборах? Челы с битвы экстрасенсов, мастер шефа, а может холостяки? Устроили шоу, только вот забыли, что жизнь обычных граждан в полне реальная.
гость  (аноним)  22.07.2019, 13:59
Оценка:  0
гость
Старіе песни от Геруса о главном.
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