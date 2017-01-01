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ТОП-6 советов, как сэкономить на продуктах

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Если детально и регулярно планировать бюджет, то можно сэкономить достаточно много денег.
Украинцы тратят больше половины зарплаты на еду
Украинцы тратят больше половины зарплаты на еду
depositphotos.com

Сегодня поговорили с экспертами и поделились шестью советами о том, как экономить на продуктах питания. 

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Эксперты в экономике советуют учесть цену до акции, а также устроить "проверку" акционным ценникам.

"Всегда надо сверять то, что вы видите на ценнике, и то, что бывает на кассе. Потому что у нас обычно пробивают ту же цену. Потом говорят: "мы ошиблись", простите пожалуйста", – говорит эксперт.

Для того, чтобы меньше тратить, лучше использовать наличные, так как с "виртуальными" деньгами расставаться легче. К тому же корзину лучше брать в меру большой. 

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"Есть такие, чисто технологические приемы. Например, большая тележка. Когда вы берете большую тележку, вы хотите ее заполнить, поэтому вы покупаете больше", – говорит эксперт.

Стоит носить с собой тряпчаные сумки, это не только экологично, но и поможет сэкономить до двух сотен в год.

Стоит обратить внимание на то, что, чтобы покупатель потратил больше, в супермаркетах раскладывают продукты так: те, что дороже – на уровне глаз, а те, что дешевле – на самых низких полках. А еще, свежие продукты – сзади, а те, у которых срок годности истекает быстрее – стоят ближе к покупателю. 

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Психологи советуют приходить в супермаркеты только сытими, так как запах кофе или выпечки, динамичная музыка и даже цвет стен в магазине – все это располагает к покупкам.

"Почему находится хлеб в самом конце. Чтобы человек, пройдя весь супермаркет, увидел продукты, которые ему не нужны, но опять же – импульс сработал: он купил, что ему не нужно", – говорит эксперт. 

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Кроме того, сохраните чек и посчитайте, сколько и на что потратили. Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет. А чтобы поощрить себя – по совету психолога – экономьте на мечту. К примеру – на отпуск на море.

Ранее сообщалось, что минимальная продуктовая корзина летом-2019 стоит 1785 грн. Самым большим спросом у украинцев пользуются молокопродукты.

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