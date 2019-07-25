ТОП-3 схемы обмана туристов на курортах

Смышленные аферисты есть не только в Украине, но и во всем мире, включая европейские страны.

Перед тем, как отправиться в путешествие, стоит потратить время и изучить, как обезопасить себя depositphotos.com

Сегодня отметили, что мошенники и разного рода аферисты активизировались с наступлением сезона отпусков.

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Например, киевлянка Елена с мужем отдыхали в Чехии. Во время прогулки по центру Праги к супругам подошел человек и предложил помощь.

"Он обаял своей улыбкой, рассказал, как пройти, где варят вкусное пиво, мы ему доверились. Он нам предложил свои услуги в обмене евро на чешские кроны, пообещал хороший курс. В результате мы получили очень похожие на чешские кроны венгерские форинты. Они оказались в 13 раз меньше стоимости чешской кроны", – говорит жительница Киева Елена.

Обмен валют считается классическим видом аферы в туристических городах, рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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"В чужих странах, в чужих городах с рук менять ни в коем случае нельзя. Вы не знаете этих людей, вас могут обмануть как угодно. Вам могут дать фальшивую купюру, всунуть вам купюры несколькими достоинствами ниже", – рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Также популярны кражи в оживленных местах, где воры часто работают группами. Один толкает жертву, второй вырывает телефон и уходит. Другие при этом отвлекают, так что человек уже не понимает, куда делся гаджет.

Кроме того, часто воруют на пляжах. В жару достаточно на несколько секунд закрыть глаза, чтобы вещи исчезли.

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"Как часто люди засыпают на пляже? Это бывает довольно таки часто. При этом они забывают, то что у них вещи остаются без присмотра", – говорит Руслан Болгов.

Руслан Болгов предлагает хитрить, что не украли деньги, например, заворачивать их в подгузник, который можно купить за 20 гривен.

"Открываем памперс и кладем туда телефон, ключи и заворачиваем все это. Завернули, заклеили липучками, ничего не выпадет. Вот у нас получилась лепешка, мы ее положили. Как вы думаете, сколько людей возьмут это? Я думаю, немного", – говорит блогер.

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Документы же стоит оставлять в сейфе отеля. Там же – хранить и деньги. На пляж стоит брать мелочь на мороженое.

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