Навязанные кредитные лимиты от Приватбанка: Как избавится от услуги

ПриватБанк подключает функцию кредитования, когда его не просят, или увеличивает лимит на кредит.

ПриватБанк в одностороннем порядке самовольно повышает сумму открытого кредита на кредитной карте или начисляет тем, кто им вовсе не пользовался ранее. AIN.UA разобрались, почему так делают и как это отключить.

Читай также: "Когда дают, нужно брать": Почему субсидии могут быть вредными

Часто кредитный лимит может пройти незамеченным для клиента, потому люди недовольны данной функцией.

Также распространены случаи, когда клиент раз за разом обнуляет начисленный банком кредитный лимит, однако через какое-то время его снова повышают без предварительного согласования.

В банке объясняют все просто.

Читай также: Узаконенный фриланс и 28 дней отпуска: Что в новом Трудовом Кодексе

"Универсальная" — это кредитная карта и на нее могут предоставлять кредит на усмотрение Банка", - говорят в банке.

"Если человек активно пользуется картой Универсальная, вовремя гасит задолженность по кредиту, то с большой вероятностью он окажется в перечне клиентов, которым ПриватБанк предложит автоматически увеличить лимит», — сообщили представители ПриватБанка.

Снизить кредитный лимит можно самостоятельно, либо позвонив на гарячую линию ПриватБанка - 3700. В обоих случаях непосредственно заявка оформляется в считанные минуты, но обнуление произойдет не сразу, а в течение суток. Уведомление о снижении поступит отдельным сообщением.

Читай также: Недвижимость на "голландском" аукционе: Приватбанк продаст свое имущество

Снизить кредитный лимит самостоятельно можно на официальной сайте ПриватБанка, а также в Privat24. Для этого нужно перейти в меню "Все услуги" -> "Кредиты" -> "Изменить кредитный лимит" и установить его на 0.

Ранее сообщалось, что международные банковские счета в Украине станут открывать с августа. Действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями международного стандарта IBAN.