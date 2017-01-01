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Клининг в Украине: Выгоднее убрать квартиру самому или нанять эксперта

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Приглашенный специалист помогает найти дополнительное время на себя и семью.
Прибраться в доме или нанять уборщину будет примерно в одну цену
Прибраться в доме или нанять уборщину будет примерно в одну цену
depositphotos.com

Сегодня поинтересовались и выяснили, что будет выгоднее - убрать квартиру самому или пригласить специалиста. Оказалось, что уборка однокомнатной квартиры в среднем будет стоить более 500 грн.
Например, в Киеве стоимость услуг клининговых компаний зависит от объема работы. 

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"Уборка в квартире размером 50 м2 может стоить где-то около 600 грн.  Даже может меньше – около 500. Все уборщики приходят с нашим инвентарем, хотя клиенты могут предоставить в каких-то случаях и свой инвентарь.

Мы ограничиваемся тремя средствами, сюда же входит швабра, есть складное ведро, салфетки для уборки, губки и подобного рода материалы", – рассказывает основатель сервиса уборки Карен Мирзаханян.

Сколько придется заплатить за набор для уборки
Сколько придется заплатить за набор для уборки
Сегодня

В итоге, вызов профессиональной уборщицы обойдется минимум в 500 грн. Навести порядок самим, купив все необходимое – те же 500. Правда, при этом химии и губок хватит на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, куда вложить незначительные суммы, чтобы заработать. На чем в Украине можно заработать, имея немного денег.

 

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Теги: клининг, услуги клининга, клининговые компании, сколько стоит уборка дома, уборка дома, стоимость услуг в украине
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