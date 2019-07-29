Что дешевле: Сок с пакета или фреш своими руками

К концу лету стоимость соков вырастет.

Сегодня подсчитали, сколько будет стоить фреш дома и не дешевле ли купить готовый сок в упаковке.

Читай также: Украина исчерпала девять квот на экспорт в ЕС

Эксперты утверждают, что как минимум 6 факторов влияют на ценообразование сока. Например, стоимость земли, и цена саженцев, оплата труда рабочих, урожайность, стоимость хранения плодово-ягодных.

Именно данные факторы влияют на изменения цен каждый год. Но эксперт по плодово-ягодным культурам Валентина Лановенко раскрывает секрет: основой всех соков в упаковках является яблочный. Если дорожает он – дорожают и другие.

"В этом году значительно ниже урожай яблок, поэтому прогнозируют уже гораздо более высокую цену на соки", – говорит Лановенко.

Читай также: Клининг в Украине: Выгоднее убрать квартиру самому или нанять эксперта

Так, соки из концентрата стоят от 20 гривен за литр. Соки прямого отжима – дороже почти вполовину. Украинцы предпочитают как раз соки прямого отжима.

"Его отжали, затем идет определенный процесс, чтобы он хранился консервированными. Этот сок фактически без сахара, без добавления воды или других примесей, поэтому потребители в Украине сейчас на него больше и обращают внимание", – объясняет Лановенко.

Отмечается, что из 1 кг яблок можно выжать 700 мл сока. Соответственно, на литровую упаковку уйдет примерно 1,5 кг яблок. В магазинах килограмм яблок стоит от 18 грн.

Читай также: Женщина в науке: творец и вдохновитель - интервью с психологом

Фреши – значительно дороже. 200 миллилитров яблочного фреша стоит около 18 грн, морковный – на 10 грн дороже, апельсиновый – до 48 гривен, а фреш из стебля сельдерея стоит 96 грн за 200 мл.

Диетолог Борис Скачко рассказал, что в покупном соке – из концентрата – остается мало витаминов. Зато в выжатом дома их предостаточно.

"В любом случае покупной сок содержит значительно меньше полезных веществ, чем свежеприготовленный, потому что уже через 10 минут с момента приготовления сока полезные вещества начинают активно уменьшаться", – объясняет Скачко.

Читай также: Как заработать на пляжах 1000 грн в день

Однако, диетологи напоминают, что дневная норма потребления сока не должна превышать одного стакана.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила экспорт соков в три раза. Больше всего украинские соки пользуются спросом у потребителей в США, Канаде и Австрии. Экспортеры заработали почти $54,8 млн за полгода.