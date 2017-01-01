Просроченные кредиты: Какую сумму не могут превышать неустойки

Закон Украины не ограничивает размер годовой процентной ставки по кредитам.

Совокупная сумма неустойки (штраф, пеня) не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору depositphotos.com

Ассоциированный партнер Адвокатского объединения “Скляренко, Сидоренко и партнеры“ Юлия Стусенко объяснила, что украинское законодательство никак не ограничивает размер годовой процентной ставки по кредитам, передает Сегодня.

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Однако, в Украине существуют законодательные ограничения по размеру штрафов и пени. Они касаются потребительских кредитов.

“В договорах о потребительском кредите пеня за неисполнение обязательства по возврату кредита и процентов по нему не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который уплачивается пеня, и не может быть больше 15% суммы просроченного платежа.

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Совокупная сумма неустойки (штраф, пеня), начисленная за нарушение обязательств потребителем на основании договора о потребительском кредите, не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору“, – говорит Стусенко.

Ранее сообщалось, что произойдет, если не выплачивать кредит, взятый в Украине. Если сумма задолженности слишком большая, то могут привлечь к уголовной ответственности.