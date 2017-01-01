Просроченные кредиты: Какую сумму не могут превышать неустойки
Ассоциированный партнер Адвокатского объединения “Скляренко, Сидоренко и партнеры“ Юлия Стусенко объяснила, что украинское законодательство никак не ограничивает размер годовой процентной ставки по кредитам, передает Сегодня.
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Однако, в Украине существуют законодательные ограничения по размеру штрафов и пени. Они касаются потребительских кредитов.
“В договорах о потребительском кредите пеня за неисполнение обязательства по возврату кредита и процентов по нему не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который уплачивается пеня, и не может быть больше 15% суммы просроченного платежа.
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Совокупная сумма неустойки (штраф, пеня), начисленная за нарушение обязательств потребителем на основании договора о потребительском кредите, не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору“, – говорит Стусенко.
Ранее сообщалось, что произойдет, если не выплачивать кредит, взятый в Украине. Если сумма задолженности слишком большая, то могут привлечь к уголовной ответственности.
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