ТОП-15 способов манипулировать покупателями в интернет-магазинах: Фото

Интернет-магазины заставляют посетителей тратить больше денег, чем они планируют.

Магазины манипулируют клиентами, чтобы те оставляли больше денег

Команда из семи студентов, доцентов и профессоров в сфере компьютерных наук Принстонского университета и Университета Чикаго в результате научного исследования пришла к выводу о том, что существует не менее 15 способов, с помощью которых интернет-магазины принуждают покупателей тратить больше денег во время шоппинга.

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Об этом сообщает Экономическая правда.

Способ 1. Корзина

Владельцы интернет-магазинов пытаются исказить действия пользователя или не предоставить информацию, которая, вероятно, заставит его изменить свое решение. Например, добавляют товары в корзину без согласия.

Распространенность — семь случаев на семи сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 2. Финансовые расходы

Неуказанные платежи показывают перед совершением покупки.

Распространенность — пять случаев на пяти сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 3. Скрытие подписки

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Скрытие подписки позволяет взымать с покупателя периодическую плату под предлогом единовременной платы или бесплатной пробной версии.

Распространенность — 14 случаев на 13 сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 4. Таймер обратного отсчета

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Действенным способом является и установка крайнего срока или заключения сделки, чтобы ускорить принятие решения покупателем о приобретении товара или услуги.

Такие таймера обратного отсчета указывают пользователю, что срок действия сделки или скидки истекает.

Распространенность — 393 случая на 361 сайте.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 5. Сообщение об ограниченном времени действия скидки

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Сообщение об истечении срока действия скидки без указания конкретного срока, что создает неопределенность.

Распространенность — 88 случаев на 84 сайтах.

Способ 6. Подтверждение

Визуальные эффекты, манипулятивные фразы с эмоциональной окраской могут заставить покупателя сделать определенный выбор или отказаться от невыгодного для продавца решения.

Распространенность — 169 случаев на 164 сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 7. Дизайн

Оформление, которое подталкивает покупателя к определенному выбору.

Распространенность — 25 случаев на 24 сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 8. Сложные для восприятия сообщения

Тексты составлены таким образом, чтобы заставить покупателя сделать определенный выбор.

Распространенность — девять случаев на девяти сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 9. Продажа под давлением

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По умолчанию интернет-магазин выбирает более дорогие варианты продукта.

Распространенность — 67 случаев на 62 сайтах.

Способ 10. Сообщения об активности

Распространенным среди продавцов есть влияние на поведение пользователей путем описания опыта и поведения других пользователей. Например, информирование пользователя об активности других пользователей на сайте, например, количество совершенных покупок, просмотров, посещений.

Распространенность — 313 случаев на 264 сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 11. Отзывы о продукте или услуге неустановленного происхождения

Отзывы на странице продукта, происхождение которых неизвестно.

Распространенность — 12 случаев на 12 сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 12. Сообщение о нехватке продукта

Предупреждение покупателя об ограниченном количестве товара, что повышает его ценность.

Распространенность — 632 случая на 581 сайте.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 13. Сообщение о высоком спросе

Предупреждение о большом спросе, что повышает ценность товара. Распространенность — 47 случаев на 43 сайтах.

Пример манипуляции Экономическая правда

Способ 14. Трудности при отмене

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Покупателю легко подписаться на повторяющуюся подписку, но для ее отмены нужно писать письмо или обращаться в службу поддержки клиентов.

Распространенность — 31 случай на 31 сайте.

Способ 15. Принудительная регистрация

Принуждение пользователей создавать учетные записи или делиться информацией для выполнения своих задач.

Распространенность — шесть случаев на шести сайтах.

Так, чаще всего продавцы манипулируют уведомления о нехватке товара. Подобные сообщения были обнаружены на 581 (35%) сайте из 1 254. Популярным тоже является таймер обратного отсчета, который сообщает о скором окончании акции. Такой метод использует 361 (21%) интернет-магазин.

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На третьем месте — сообщения об активности других пользователей на сайте. Метод присутствует на 264 (16%) торговых площадках. На четвертом месте — манипулятивные фразы, вызывающие негативные эмоции. Фразы призваны заставить покупателя отказаться от определенного выбора используют 164 (10%) интернет-магазина.

На пятом месте — сообщения об ограниченном времени действия скидки. Используют 84 (5%) сайта.

Ранее сообщалось, что каждый третий украинец недоволен покупками в интернете. Специалисты рассказали, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.