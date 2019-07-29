ТОП-15 способов манипулировать покупателями в интернет-магазинах: Фото
Команда из семи студентов, доцентов и профессоров в сфере компьютерных наук Принстонского университета и Университета Чикаго в результате научного исследования пришла к выводу о том, что существует не менее 15 способов, с помощью которых интернет-магазины принуждают покупателей тратить больше денег во время шоппинга.
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Об этом сообщает Экономическая правда.
Способ 1. Корзина
Владельцы интернет-магазинов пытаются исказить действия пользователя или не предоставить информацию, которая, вероятно, заставит его изменить свое решение. Например, добавляют товары в корзину без согласия.
Распространенность — семь случаев на семи сайтах.
Способ 2. Финансовые расходы
Неуказанные платежи показывают перед совершением покупки.
Распространенность — пять случаев на пяти сайтах.
Способ 3. Скрытие подписки
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Скрытие подписки позволяет взымать с покупателя периодическую плату под предлогом единовременной платы или бесплатной пробной версии.
Распространенность — 14 случаев на 13 сайтах.
Способ 4. Таймер обратного отсчета
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Действенным способом является и установка крайнего срока или заключения сделки, чтобы ускорить принятие решения покупателем о приобретении товара или услуги.
Такие таймера обратного отсчета указывают пользователю, что срок действия сделки или скидки истекает.
Распространенность — 393 случая на 361 сайте.
Способ 5. Сообщение об ограниченном времени действия скидки
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Сообщение об истечении срока действия скидки без указания конкретного срока, что создает неопределенность.
Распространенность — 88 случаев на 84 сайтах.
Способ 6. Подтверждение
Визуальные эффекты, манипулятивные фразы с эмоциональной окраской могут заставить покупателя сделать определенный выбор или отказаться от невыгодного для продавца решения.
Распространенность — 169 случаев на 164 сайтах.
Способ 7. Дизайн
Оформление, которое подталкивает покупателя к определенному выбору.
Распространенность — 25 случаев на 24 сайтах.
Способ 8. Сложные для восприятия сообщения
Тексты составлены таким образом, чтобы заставить покупателя сделать определенный выбор.
Распространенность — девять случаев на девяти сайтах.
Способ 9. Продажа под давлением
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По умолчанию интернет-магазин выбирает более дорогие варианты продукта.
Распространенность — 67 случаев на 62 сайтах.
Способ 10. Сообщения об активности
Распространенным среди продавцов есть влияние на поведение пользователей путем описания опыта и поведения других пользователей. Например, информирование пользователя об активности других пользователей на сайте, например, количество совершенных покупок, просмотров, посещений.
Распространенность — 313 случаев на 264 сайтах.
Способ 11. Отзывы о продукте или услуге неустановленного происхождения
Отзывы на странице продукта, происхождение которых неизвестно.
Распространенность — 12 случаев на 12 сайтах.
Способ 12. Сообщение о нехватке продукта
Предупреждение покупателя об ограниченном количестве товара, что повышает его ценность.
Распространенность — 632 случая на 581 сайте.
Способ 13. Сообщение о высоком спросе
Предупреждение о большом спросе, что повышает ценность товара. Распространенность — 47 случаев на 43 сайтах.
Способ 14. Трудности при отмене
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Покупателю легко подписаться на повторяющуюся подписку, но для ее отмены нужно писать письмо или обращаться в службу поддержки клиентов.
Распространенность — 31 случай на 31 сайте.
Способ 15. Принудительная регистрация
Принуждение пользователей создавать учетные записи или делиться информацией для выполнения своих задач.
Распространенность — шесть случаев на шести сайтах.
Так, чаще всего продавцы манипулируют уведомления о нехватке товара. Подобные сообщения были обнаружены на 581 (35%) сайте из 1 254. Популярным тоже является таймер обратного отсчета, который сообщает о скором окончании акции. Такой метод использует 361 (21%) интернет-магазин.
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На третьем месте — сообщения об активности других пользователей на сайте. Метод присутствует на 264 (16%) торговых площадках. На четвертом месте — манипулятивные фразы, вызывающие негативные эмоции. Фразы призваны заставить покупателя отказаться от определенного выбора используют 164 (10%) интернет-магазина.
На пятом месте — сообщения об ограниченном времени действия скидки. Используют 84 (5%) сайта.
Ранее сообщалось, что каждый третий украинец недоволен покупками в интернете. Специалисты рассказали, как не попасться на уловки недобросовестных продавцов.
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