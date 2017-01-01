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Сколько денег украинцы платят по "налогу на роскошь": Инфографика

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Существует три вида налога на имущество и каждый имеет свою статистику.
Три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн от физических лиц
Три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн от физических лиц
depositphotos.com

Налог на имущество в Украине, предусмотренный разделом XII Налогового кодекса, действует уже пятый год и в народе называется просто "налог на роскошь". Этот налог собирается в местные бюджеты и делится на несколько видов: налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт, передает Сегодня. 

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Государственная фискальная служба сообщила, что по итогам 2018 года эти три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн, которые заплатили физические лица.
"Наблюдается позитивная динамика поступлений налога на имущество физических лиц", – сообщили в ГФС. 

В частности: 

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  • налога на землю в 2017 году собрали на 3,41 млрд гривен, в 2018 году – 3,79 млрд гривен, а за первые семь месяцев 2019 года - 1,23 млрд гривен;
  • налог на недвижимость (кроме земли) в 2017 году составлял 444,7 млн гривен, в 2018 году – 798,9 млн гривен, за январь-июль 2019 года - 355,9 млн гривен;
  • по транспортному налогу в 2017 году собрали 132,2 млн гривен, в 2018 году – 176 млн гривен, к 1 июля 2019 года - 69,3 млн гривен.
 

Ранее сообщалось, что Зеленский заставит Ахметова инвестировать в Украину: "Все должны платить". Зеленский рассказал, что он наладил "нормальный формат работы с олигархами".

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Теги: налог, налог на роскошь, налог на землю, налог на недвижимость, транспортный налог, ГФС
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