Новый уровень афер: а бесплатный Adidas люди отдали данные и "заразились"
Новая мошенническая схема появилась в Казахстане, России, Украине и еще в целом ряде стран, построенная на праздновании 70-летия Adidas 18 августа. Обозреватель разузнал, как работает схема и чем она грозит рядовым пользователям.
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Так, с разных аккаунтов в мессенджеры начали приходить объявления о том, что фирма якобы дарит 3000 пар обуви, а чтобы получить их, нужно всего лишь перейти по ссылке, а после отправить ее 20 друзьям.
Доверчивость пользователей сыграла "на руку" мошенникам.
"Успела отправить только маме и подруге. А потом увидела, что это развод", – рассказывает киевлянка Алина.
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Девушка сама перешла по ссылке и ответила на все вопросы анкеты, указав свой адрес для того, чтобы якобы на него отправили подарок. Алина отметила, что вопросы касались только самого бренда.
"Уникальность такого метода – использования сетевого маркетинга. Фактически жертва развода сама же распространяет информацию среди своего окружения. Зачем это нужно?
Больше завлечь людей, меньше потратить ресурсов, собрать базу данных с адресами и контактами, заразить устройства, с которого заходили на сайты, вредоносным программным обеспечением", – рассказывает эксперт по кибербезопасности Антон Носов.
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При переходе на фейковые сайты с "акциями" появляются всплывающие окна с анкетой. Такой фишинговый сайт с вредоносным программным обеспечением способен воровать информацию даже из соседних вкладок.
Например, вы в том же браузере открыли сайт своего банка, и зашли в личный кабинет, либо открыли личную почту, страницу в социальной сети.
Вся информация попадает к мошенникам. Страницы в социальных сетях используют для рассылки спама, пароли от почты и других аккаунтов – для кражи средств с банковского счета.
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Кроме того, по словам Антона Носова, такой сайт парализовать работу компьютера и потребовать выкуп (так, к примеру, было с распространившимся несколько лет назад вирусом Petya).
Пока неизвестно, кто запустил данный вирус, но часть URL уже заблокировали. Однако десятки тысяч пользователей сети успели заполнить анкеты и указать свои адресы. Пока неизвестно, как мошенники используют их данные и успели ли они украсть их данные для доступа в личные аккаунты.
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Носов советует всем, кто переходил по ссылкам, заменить пароли от почты, социальных сетей, аккаунтов в платежных системах и т. д. Также стоит проверить компьютер на наличие вирусов.
Смотри видео о том, как не попасть в ловушку и не стать жертвой афериста
Ранее сообщалось, что новая схема обмана болеющих украинцев и как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.
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