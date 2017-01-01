Новый уровень афер: а бесплатный Adidas люди отдали данные и "заразились"

На фоне празднования 70-летия Adidas мошенники провели масштабную аферу среди жителей Украины, России и Казахстана.

Эксперт советует всем, кто переходил по ссылкам, заменить пароли от почты, социальных сетей и прочего depositphotos.com

Новая мошенническая схема появилась в Казахстане, России, Украине и еще в целом ряде стран, построенная на праздновании 70-летия Adidas 18 августа. Обозреватель разузнал, как работает схема и чем она грозит рядовым пользователям.

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Так, с разных аккаунтов в мессенджеры начали приходить объявления о том, что фирма якобы дарит 3000 пар обуви, а чтобы получить их, нужно всего лишь перейти по ссылке, а после отправить ее 20 друзьям.

Доверчивость пользователей сыграла "на руку" мошенникам.

Афера стала массовой из-за доверчивости пользователей Обозреватель

"Успела отправить только маме и подруге. А потом увидела, что это развод", – рассказывает киевлянка Алина.

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Девушка сама перешла по ссылке и ответила на все вопросы анкеты, указав свой адрес для того, чтобы якобы на него отправили подарок. Алина отметила, что вопросы касались только самого бренда.

"Уникальность такого метода – использования сетевого маркетинга. Фактически жертва развода сама же распространяет информацию среди своего окружения. Зачем это нужно?

Больше завлечь людей, меньше потратить ресурсов, собрать базу данных с адресами и контактами, заразить устройства, с которого заходили на сайты, вредоносным программным обеспечением", – рассказывает эксперт по кибербезопасности Антон Носов.

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При переходе на фейковые сайты с "акциями" появляются всплывающие окна с анкетой. Такой фишинговый сайт с вредоносным программным обеспечением способен воровать информацию даже из соседних вкладок.

Например, вы в том же браузере открыли сайт своего банка, и зашли в личный кабинет, либо открыли личную почту, страницу в социальной сети.

Вся информация попадает к мошенникам. Страницы в социальных сетях используют для рассылки спама, пароли от почты и других аккаунтов – для кражи средств с банковского счета.

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Кроме того, по словам Антона Носова, такой сайт парализовать работу компьютера и потребовать выкуп (так, к примеру, было с распространившимся несколько лет назад вирусом Petya).

Никогда не стоит вестись на "бесплатные" предложения Обозреватель

Пока неизвестно, кто запустил данный вирус, но часть URL уже заблокировали. Однако десятки тысяч пользователей сети успели заполнить анкеты и указать свои адресы. Пока неизвестно, как мошенники используют их данные и успели ли они украсть их данные для доступа в личные аккаунты.

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Носов советует всем, кто переходил по ссылкам, заменить пароли от почты, социальных сетей, аккаунтов в платежных системах и т. д. Также стоит проверить компьютер на наличие вирусов.

Смотри видео о том, как не попасть в ловушку и не стать жертвой афериста

Ранее сообщалось, что новая схема обмана болеющих украинцев и как вовремя распознать сайт-фальшивку и не переплатить деньги за пустышку.